Galería ABRA presenta exposición de Lamis Feldman en la octava edición de su proyecto ArchivoAbierto

El domingo 18 de febrero de 2024, a partir de las 10:00 am, la galería ABRA inaugurará en el galpón 6 del Centro de Arte Los Galpones, la exhibición de la octava edición de su proyecto ArchivoAbierto, dedicada en esta ocasión a la artista venezolana Lamis Feldman, quien a lo largo de más de cinco décadas de trabajo e investigación, se ha establecido como una de las artistas nacionales más relevantes del siglo XX.

La exposición “ArchivoAbierto: Lamis Feldman” cuenta con la curaduría de Luis Romero, codirector de ABRA, e incluye una selección de más de sesenta obras de Feldman, que funcionan como recorrido histórico de su práctica.

Según afirma la investigadora Rigel García en el texto de sala, “ArchivoAbierto: Lamis Feldman se aproxima a la trayectoria pionera de esta creadora en el ámbito del esmalte sobre metal en Venezuela, a través de una selección de piezas elaboradas en un período aproximado entre 1968 y 1989. Desde los collares y placas de sus inicios, pasando por las tradicionales formas abiertas de bowls y platos, hasta las inusitadas formas cerradas, piezas “desintegradas”, envoltorios y latas, entre otras; el conjunto exhibido da cuenta de la diversidad de tipologías formales y hallazgos en materia de color y textura con los que Feldman redimensionó la disciplina del esmalte sobre metal en nuestro país […]”. Adicionalmente, en sala se podrá acceder a material de archivo como catálogos, diapositivas y videos sobre la artista, que dan cuenta del desarrollo de su obra.

Feldman ha dedicado su carrera al estudio perenne de las posibilidades de la forma y el color, enfocándose en especial, pero no exclusivamente, en el esmaltado. Elementos reconocibles del día a día pasan a ser, por un lado, la presentación final de un proceso de análisis paciente e ilustrado que evidencia experticia técnica y estética, y por otro, una prueba para encontrar resultados alternativos a los que ya se han producido antes.

Desde la apertura de ABRA, en febrero de 2016, la galería procura -a través de su programa ArchivoAbierto- impulsar el resguardo, la valoración y el estudio de archivos del arte contemporáneo de Venezuela. Este año, el foco en Lamis Feldman se suma al catálogo de exhibiciones dedicadas a creadores, movimientos o sucesos relevantes de la historia artística venezolana. Las ediciones anteriores estuvieron dedicadas a Carlos Zerpa (2016), Pedro Terán (2017), Desinencia-a (2018), Maruja Rolando (2019 – 2020), Luis Villamizar (2021), la revista Entendido (2022 – 2023) y el Museo Vial Renovable “Rafael Bogarín” (2023).

“ArchivoAbierto: Lamis Feldman” podrá ser visitada hasta el domingo 14 de abril de 2024, en el galpón 6 del Centro de Arte Los Galpones, ubicado avenida Ávila con 8va transversal de Los Chorros, Caracas. El horario es de martes a sábado de 10:00 am a 6:00 pm y los domingos de 10:00 am a 4:00 pm.

Lamis Feldman [Maracaibo, Venezuela – 1936]

A pesar de haber estado bajo la tutela de Ricardo Arrúe a finales de la década de los cincuenta, su investigación artística inicia realmente en 1968 de manera autodidacta. Ese mismo año, inauguró su primera exposición individual Metales paralelos (Galería El Puente, Caracas). Durante sus inicios, Feldman se concentró en la producción de formas variadas y objetos abiertos como collares, paneles, cajas y tazones.Posteriormente, incorporó a su investigación la observación de las reacciones químicas y moleculares que tienen metales como oro, plata y similor al entrar en contacto con el esmalte. A partir de 1972, su trabajo se inclinó hacia las formas cerradas, en base a moldes colapsables o a soldadura con cobre. En esta época, experimentó con el color en formatos muy pequeños. En 1973, culmina su Licenciatura en Letras de la Universidad Central de Venezuela con la publicación de un libro de poemas, titulado Olor a Daturas. En estos años, inició su investigación con la no-forma y suma a su práctica los tejidos metálicos en placas montadas sobre diferentes materiales.

Hizo historia con su Conjunto de esmaltes sobre metal al recibir el Premio Nacional de Artes del Fuego en 1980, cuando la especialidad de esmalte es galardonada por primera vez con ese reconocimiento.

Con más de cinco décadas de trayectoria, Feldman se establece como una de las artistas venezolanas más resaltantes del siglo XX. Su obra ha sido expuesta en más de 40 muestras individuales y más de 120 colectivas, a nivel nacional e internacional, entre las que se pueden nombrar: Esmaltes (individual – 1976, Museo de Bellas Artes, Caracas, Venezuela); Alkimiae 18 (individual –1980, Sala de Exposiciones Fundación Eugenio Mendoza, Caracas, VE); Feldman-Filomeno Enamels and paper Assemblages (individual – 1982, Sutton Gallery, Nueva York, EEUU); Grabado 8 (colectiva – 1969, Galería Snack, Córdoba, AR); III Salón Nacional de las Artes del Fuego (colectiva – 1975, Sala de Exposiciones de la Dirección de Cultura de la Universidad de Carabobo, Valencia, VE); Venezuelan Culture (colectiva – 1975, Universidad de Nebraska, Lincoln, EEUU); Esqueje (colectiva – 2016, Galería ABRA, Caracas, VE); ¡Salve Corypha! (colectiva – 2003, Galería de la Dirección de Cultura de la Universidad Central de Venezuela, Caracas, VE); entre muchas otras. Su trabajo ha sido premiado en distintas ocasiones a lo largo de los años y forma parte de numerosas colecciones como la del Museo de Bellas Artes y de la Galería de Arte Nacional (Caracas, Venezuela), la colección de La Casa Blanca (Washington D.C., Estados Unidos), así como una variedad de colecciones privadas alrededor del mundo.

np