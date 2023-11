Galería de Arte Ascaso exhibe selección de obras de su acervo

La Galería de Arte Ascaso de Caracas exhibirá un conjunto de obras entre pinturas y esculturas pertenecientes a su acervo, en una exposición que será inaugurada el 19 de noviembre de 2023 a las 11:00 a.m., bajo el título “Encuentros”, con la selección y museografía a cargo de Mariele Araujo Zujur.

La muestra reúne obras de importantes artistas como Félix Perdomo, Manuel Quintana Castillo, Oswaldo Vigas, Onofre Frías, Alirio Palacios, Luisa Richter, Francisco Narváez, Carlos Medina, Jorge Seguí, Adonay Duque, Héctor Ernández, Schuster & Zajac, Carmelo Niño, Luis Guevara Moreno, Carlos Zerpa, y Arturo Correa.

Según se explica en el texto de presentación, se trata de una importante exposición colectiva que con una impecable museografía, presenta trabajos seleccionados por su calidad plástica y solidez formal, en la que se exponen nombres de maestros fundamentales todos protagonistas de la historia del arte de Venezuela y cuyas obras son representativas de las diferentes tendencias plásticas que ha recorrido esta historia a lo largo del pasado siglo y parte de este que estamos transitando.

“Cada uno de los artistas que conforman la exposición ‘Encuentros’, como el título lo define, exhibe una obra marcada por aquellas estéticas propias de los intereses y preocupaciones formales correspondientes a los momentos históricos, culturales y artísticos dentro del que les ha correspondido desarrollar un trabajo propio. Bajo la influencia de la época cultural y plástica tanto nacional como internacional, han podido ofrecer un resultado sólido en todos los ámbitos creativos, bien en la figuración como en la abstracción, aunque en ‘Encuentros’, predomina el poder de la figura”.

La muestra permanecerá en exhibición hasta marzo de 2024, en la Galería de Arte Ascaso, ubicada en la avenida Orinoco, Las Mercedes, Caracas. El horario es lunes a viernes de 11:00 a.m a 4:30 p.m.

Crédito fotográfico:Jimmy Villalta.