Gerley presenta nuevo sencillo «Promesas Rotas

Gerley inicia este año 2023 con el lanzamiento de su nuevo sencillo PROMESAS ROTAS, también de su autoría, con contenido romántico, pasional, reflexivo y emotivo, fusionando ritmos modernos con sonidos clásicos y con una profundidad única en su esencia.

Como siempre, Gerley espera cautivar los corazones de millones de personas en el mundo con esta canción extraordinaria, cuyo lanzamiento fue este 22 de marzo. Además, “Promesas Rotas” contó con un excelente arreglo y producción musical del maestro Andrés Gómez.

Cabe destacar, que Gerley cuenta con más de 20 años de trayectoria; durante los cuales formó parte de reconocidas agrupaciones salseras como Sandunga, La Fuga, La Suprema Corte y la Bronko de Venezuela.

En agosto de 2006 como artista independiente y bajo su propio sello GMM MUSIC, llega ÍNTIMO, su primer trabajo discográfico como solista. Con los dos primeros sencillos (Ya No Tengo Nada y Estás Dejando De Amarme) logró sentar un precedente con una salsa renovada y fresca que fue muy bien recibida por el público nacional e internacional.

Para el año 2011 lanzó el álbum “LA CONQUISTA”, en el cual contó con la participación de grandes estrellas de la salsa a nivel mundial, como Wichy Camacho, Pedro Brull y Tony Vega, entre otros, y bajo la producción musical del pianista Andrés Gómez.

Después de trabajar con éxito canciones como “Ámame”, “Solo Tu” «Hace Tiempo», “No Me Pidas” Y “Puro Sentimiento”, en República Dominicana, Colombia y Ecuador.

En el año 2014 Compone e interpreta la canción oficial de la Selección Ecuatoriana de fútbol para el Mundial de Brasil 2014, titulada “La selección Somos Todos”.

En el 2015 Llega su tercer álbum como solista “EMERGIENDO”, con la participación de grandes estrellas de la actualidad salsera en el mundo, Wichy Camacho, Jerry Rivas, José Alberto «El Canario», Aymee Nuviola, Alex Matos, Andy Montañez y Muchos Más), Después de Los sencillos “Quiero Salsa, Es Preferible Así y Si No Hay Capitán” en el 2019 rompió esquemas Con el sencillo “Ella Merece Ser Feliz” Remix Ft Alexander Abreu De Cuba, Canción que También es de La Autoría de GERLEY, Logrando Llegar a nuevos Seguidores en el Mundo.

Dio inicio al 2021 con “Quiéreme Un Poco Más” En su versión Remix, hecho en Featuring con la Extraordinaria cantante española Amara Rodes, una Propuesta También Salsera, Fresca, con ingredientes del Flamenco y el Género Urbano.

En Julio del 2021 y con la intención de impactar a la Comunidad Francoparlante, graba el sencillo DJADJA (Originalmente de Aya Nakamura) en Versión Salsa y Cantando en francés, logrando excelentes críticas con ésta propuesta.

Para junio 30 del 2022 hizo el lanzamiento del sencillo de su autoría titulado “ME FALLÓ”, canción de un contenido controversial y directo, pero con el swing y la esencia salsera siempre viva.

“Promesas Rotas” ya se encuentra disponible en todas las tiendas digitales y el videoclip se puede apreciar a través del canal de YouTube Gerley Salsa:

Tumbao Media Productions

Gerley presenta nuevo sencillo «Promesas Rotas was last modified: by

Te recomendamos leer los siguientes contenidos relacionados: