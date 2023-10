Gerley y Daniela Darcourt unen sus voces en el remix de «Promesas Rotas»

El cantante colombiano Gerley, conocido por su estilo urbano y tropical, ha lanzado el remix de su nuevo tema «Promesas Rotas» junto a la salsera peruana Daniela Darcourt, quien recientemente fue nominada al Latin Grammy 2023 por su álbum «Catarsis».

«Promesas Rotas» es una canción que habla sobre el desafortunado desenlace que puede tener una relación de pareja cuando no se elije un amor por las razones correctas. En el remix Daniela Darcourt imprime su extraordinaria calidad interpretativa y enamora con sus melismas desde el inicio de la canción, creando una sinergia perfectamente entre la voz de Gerley y la de Daniela.

Gerley expresó su alegría por esta colaboración y felicitó a Daniela Darcourt por su nominación al Latin Grammy. «Estoy muy contento de trabajar con Daniela, una artista talentosa y humilde, que se merece todo el reconocimiento que está recibiendo. Espero que el público disfrute de este remix y que se identifique con la historia que contamos», dijo.

Por su parte, Daniela Darcourt agradeció a Gerley por la invitación y destacó la calidad de su música. «Gerley es un gran artista, con una propuesta fresca y original. Me encantó la canción desde que la escuché y me animé a participar en el remix. Creo que hicimos una buena combinación de estilos y que el resultado es una canción que va a gustar a todos», comentó.

El remix de «Promesas Rotas» ya está disponible en todas las plataformas digitales y cuenta con un videoclip oficial que se puede ver en el canal de YouTube de Gerley. El video muestra a los dos artistas interpretando la canción en diferentes escenarios, con una estética urbana y colorida.

Gerley y Daniela Darcourt invitan a sus fans a escuchar el remix de «Promesas Rotas» y a compartir sus opiniones en las redes sociales. Ambos artistas prometen seguir sorprendiendo con más música y proyectos en el futuro:

