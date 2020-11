GITANA LA NUEVA VOZ DEL GÉNERO URBANO EN VENEZUELA

La cantante venezolana Gitana es la nueva voz del género urbano venezolano, recientemente estrenó Sin Ti, un sencillo de su autoría que le ha llevado a ser nominada en premios tales como el Yara The Best 2020 en Venezuela y el Tacarigua Internacional en EEUU. El tema se encuentra en diversas plataformas musicales como Spotify, Youtube, Pandora, Itunes, entre otras.

“Sin Ti surgió luego del rechazo que obtuviera la intérprete por parte de varios productores musicales de reconocida trayectoria en Venezuela, donde incluso uno de ellos llegó a decirle que las mujeres no venden en la industria musical”, gracias a esta experiencia Gitana se propuso abrirse camino en la industria y desde entonces no ha parado de componer, grabar y darse a conocer dentro y fuera de natal Venezuela.

La intérprete, quien nació en el seno de una familia de artista, siempre ha estado involucrada con la música y el baile, teniendo su primera experiencia en un festival musical del colegio donde estudiaba bachillerato, a partir de allí se ha presentado en diversas tarimas, no sólo cantando sino también como animadora y modelo curvy, esta última llevándola a convertirse en embajadora del movimiento Boddy Possitive.

Con su primera producción discográfica No soy de nadie, donde se mezclan los géneros urbanos, pop, soca, tecno, tropical y zartanejo; del cual se desprende su promocional Sin Ti, y que verá luz para el próximo año 2021, Gitana le apuesta a la internacionalización y a abrir camino en tan codiciado medio para futuras cantantes curvy.

Actualmente la cantante se encuentra realizando su gira promocional online por diversos medios de comunicación nacionales e internacionales, para dar a conocer su propuesta.

GITANA LA NUEVA VOZ DEL GÉNERO URBANO EN VENEZUELA was last modified: by

En : Notas de Prensa