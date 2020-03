Goldman Sachs habría afirmado que 3 millones de personas morirán por Coronavirus COVID-19 en EEUU

Goldman Sachs afirma que 3 millones de personas moriran por Coronavirus COVID-19 en EEUU

La empresa Goldman Sachs dio una conferencia telefónica a 1500 de su clientes, alguien tomó nota de todo lo que difundieron, y se filtraron cosas muy importantes, entre ellas lo siguiente:

El 50% de los estadounidenses contraerá el virus (150 millones de personas) ya que es muy transmisible. Esto está a la par con el resfriado común (Rhinovirus) del cual hay alrededor de 200 cepas y que la mayoría de los estadounidenses obtendrán 2-4 por año. El 70% de Alemania lo contratará (58 millones de personas). Esta es la próxima economía industrial más relevante que se efectuará. Se espera un pico de virus en las próximas ocho semanas, disminuyendo a partir de entonces. El virus parece estar concentrado en una banda entre 30-50 grados de latitud norte, lo que significa que, al igual que el resfriado común y la gripe, prefiere el clima frío. El próximo verano en el hemisferio norte debería ayudar. Esto quiere decir que el virus es probablemente estacional. De los afectados, el 80% será en etapa temprana, 15% en etapa intermedia y 5% en etapa crítica. Los síntomas iniciales son como el resfriado común y los síntomas intermedios son como la gripe; Estos son permanecer en casa durante dos semanas y descansar. El 5% será crítico y altamente ponderado hacia los ancianos. Tasa de mortalidad en promedio de hasta el 2%, gran peso hacia los ancianos e inmunocomprometidos; es decir, hasta 3 millones de personas (150 m *. 02). En los EE. UU., Alrededor de 3 millones por año mueren principalmente debido a la vejez y la enfermedad, y estos dos están altamente correlacionados (como un porcentaje muy poco de accidentes). Habrá una superposición significativa, por lo que esto no significa 3 millones de nuevas muertes por el virus, significa que las personas mayores mueren antes debido a problemas respiratorios. Sin embargo, esto puede estresar el sistema de salud. Existe un debate sobre cómo abordar la prevacuna del virus. Estados Unidos tiende a la cuarentena. El Reino Unido tiende a permitir que se propague para que la población pueda desarrollar una inmunidad natural. Es probable que la cuarentena sea ineficaz y resulte en un daño económico significativo, pero reducirá la velocidad de transmisión y le dará al sistema de salud más tiempo para lidiar con la carga del caso. La economía de China se ha visto afectada en gran medida, lo que ha afectado las materias primas y la cadena de suministro global. Puede tomar hasta seis meses para que se recupere. La tasa de crecimiento del PIB mundial será la más baja en 30 años, alrededor del 2%.

S&P 500 verá una tasa de crecimiento negativa de -15% a -20% para 2020 en general. Habrá daños económicos por el virus en sí, pero el daño real se debe principalmente a la psicología del mercado. Los virus han estado con nosotros por siempre. Los mercados bursátiles deberían recuperarse por completo en la segunda mitad del año. La semana pasada se combinó el impacto del virus con la guerra de precios del petróleo en desarrollo entre KSA y Rusia. Si bien los precios reducidos de la energía son generalmente buenos para las economías industriales, Estados Unidos es ahora un gran exportador de energía, por lo que ha habido un impacto negativo en la valoración del sector energético nacional. Esto continuará durante algún tiempo mientras los rusos intentan exprimir económicamente a los productores estadounidenses de esquisto bituminoso y los saudíes están atrapados en el medio y no quieren ceder aún más la cuota de mercado a Rusia o Estados Unidos. Técnicamente, el mercado generalmente ha estado buscando una razón para reiniciar después del mercado alcista más largo de la historia. No hay riesgo sistémico. Nadie está hablando de eso. Los gobiernos están interviniendo en los mercados para estabilizarlos, y el sector de la banca privada está muy bien capitalizado. Se siente más como el 11 de septiembre que como 2008.

Aunque Goldman Sachs posteriormente negó el texto, agencias de renombre mundial cómo Forbes, publicaron el contenido del escrito, y lo difundieron, así mismo otras grandes cadenas de información se hicieron eco del texto que Goldman Sachs habría dado a sus clientes.

En : Noticias Internacionales