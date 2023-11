Guaynaa y Yng Lvcas Encienden la Escena Musical con su Nuevo Sencillo “3ple X”

El ícono de la música urbana y “maestro” del perreo, Guaynaa, vuelve a sorprender al público con el lanzamiento de su último tema, “3ple X”, una colaboración explosiva con la joven estrella en ascenso, Yng Lvcas. La pista promete no ser solo un éxito instantáneo, sino también una renovación vibrante del reggaetón de la vieja escuela, tan anhelado en el panorama musical actual.

Guaynaa, conocido por sus ritmos contagiosos y su habilidad para mantener a los fanáticos siempre en movimiento, se une en esta ocasión con Yng Lvcas, la sensación mexicana que ha estado capturando corazones con su estilo inconfundible. Juntos, crean una mezcla potente que combina el flow característico de Guaynaa con el sazón único de Lvcas, demostrando que la música no conoce fronteras.

“3ple X” no solo marca un hito por ser una colaboración entre dos culturas musicales, sino que también representa un logro importante para el sello independiente de Guaynaa, Guaynaa Records, demostrando que el artista no solo brilla en el escenario, sino también en la industria musical. La producción del sencillo estuvo a cargo del talentoso Ángel Remigio Sierra “Jodosky”, quien ha logrado encapsular la esencia del reggaetón clásico en una canción que resuena con las nuevas generaciones.

El lanzamiento de “3ple X” se complementa con un video musical oficial, dirigido por Big Hippo. La pieza audiovisual es una celebración de color, energía y ritmo, y presenta a ambos artistas entregando una actuación que captura la pura esencia de una fiesta inolvidable. Es, sin duda, el escenario perfecto para la potencia musical que es “3ple X”.

Con su regreso a las raíces del reggaetón, “3ple X” está destinado a llenar un vacío en el género urbano, proporcionando a los fanáticos una canción que no solo los hará bailar, sino también sentir la nostalgia de los ritmos clásicos. Está claro que Guaynaa y Yng Lvcas están aquí para demostrar que el reggaetón de la vieja escuela nunca pasa de moda.

“3ple X” ya está disponible en todas las plataformas digitales.