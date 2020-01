Habilitan 11 paradas de transporte público durante intervención en La curva de Molina

Periodista: Luis Parra

Oficina de Comunicación e Información

Para garantizar la dinámica habitual del transporte público en La curva de Molina, la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo habilitó 11 paradas eventuales que estarán vigentes mientras se mantengan los trabajos de intervención iniciados el primero de enero en esa zona del oeste de la ciudad.

Así lo informó el director de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía, César Garrido, acompañado del director General, Tony Boza; la presidenta del Concejo Municipal de Maracaibo, Jessy Gascon y demás autoridades municipales.

Garrido detalló que se busca generar las mejores condiciones para todos los que transitan diariamente por este espacio de la ciudad para llegar a otros lugares de Maracaibo, por lo que además de habilitar nuevas paradas, también se cuenta con la custodia de 200 funcionarios de Polimararacaibo y los aspirantes de la Academia de la Policía de la capital zuliana, así como un número importante de oficiales de la Policía del estado Zulia y de la Guardia Nacional del Pueblo.

Asimismo Garrido destacó que se activó un dispositivo integral de funcionarios del Instituto Municipal de Transporte Colectivo y Urbano de Maracaibo (Imtcuma) y de la Dirección de Defensa de los Derechos Ciudadanos, quienes en conjunto con Polimararacaibo orientan a la ciudadanía sobre el funcionamiento del servicio de transporte, durante el reordenamiento y recuperación de La curva de Molina.

Desde que se intervino La curva de Molina se han desarrollado jornadas permanentes desde tempranas horas de la mañana hasta las 12:00 de la medianoche, para orientar a los usuarios sobre la ubicación temporal de las paradas, esto con el único fin de no afectar la cotidianidad del pueblo maracaibero que hace vida a diario en esta zona del oeste de la ciudad.

Para finalizar el Director de Seguridad Ciudadana, aseguró que no se han presentado incidentes de violencia ni confrontaciones, tampoco se han reportado delitos durante estos 4 días de intervención, lo que indica que el trabajo que se esta haciendo va por buen camino para lograr que La curva de Molina sea un territorio de paz.

En : Gobierno