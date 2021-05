Halex lanzó su primer disco «1992» con un nuevo concepto musical

El artista venezolano Halex regresó a la palestra musical con el lanzamiento de su primera placa discográfica «1992», álbum que viene cargado con nuevas fusiones y melodías diferentes en la industria musical.

El concepto vintage de «1992» se refleja desde «Bélgica», el primer estreno de este repertorio de canciones, tema que al ritmo del pop, se logró posicionar en las diversas plataformas digitales.

La portada del disco «1992» que debe a su nombre por el año de nacimiento del artista, tiene una peculiaridad ya que en la misma se dibujan «preservativos», así mismo el intérprete tituló los temas con nombres reales de diferentes mujeres como: «Lisa», «María», «Nicole», «Eva» y «Valentina» y por supuesto, «Bélgica».

«Yo quería continuar haciendo música urbana pero decidí que debía hacer algo distinto y que marcara una pauta a mi proyecto, por eso mezclé el R & B con algunos arreglos del pop de los 80s y de lo urbano actualmente», aseguró Halex.

Cabe destacar que el diseñador, productor, arreglista y encargado de toda la parte gráfica del lanzamiento fue realizada por el mismo Halex, ya que gracias a sus años de experiencia, ha obtenido estos conocimientos.

«Desde hace 6 meses vengo planificando todo esto, es un sueño, es mi primer disco. Ha sido un camino largo pero lo he disfrutado mucho poco a poco», agrega Halex.

«1992» es el reflejo de lo que Halex ha vivido en su vida sentimental inspirado en seis relaciones diferentes con un concepto bien definido y un nivel más avanzado a lo que era su carrera hace un año.

Recientemente Halex celebra su ingreso en los diversos listados de Spotify y se prepara a realizar una pequeña gira promocional para este disco.

Con su nueva apuesta musical, Halex seguirá creando más música para seguir conquistando a su fanaticada. Síguelo en Instagram como @halexmusic y en plataformas digitales: Halex.

