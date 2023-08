Hasta el 15 de octubre abierta la convocatoria para el Concurso Internacional de Cortometrajes Amazine

La asociación Watunna Venezuela convoca al Concurso Internacional de Cortometrajes Amazine, en su segunda edición, cuya temática “Ambiente en Venezuela, Crisis y soluciones“, cuyas inscripciones podrán realizarse hasta el 15 de octubre de 2023.

Orientado a apoyar y fomentar el desarrollo de talentos en el ámbito de la creación audiovisual y cinematográfica, el concurso tiene por objeto promover la conservación ambiental en nuestro país en una temática ecológica amplia que refleje desde la deforestación, contaminación de ríos, cambio climático que ocasionan sequías, lluvias y deslaves sin prevención de riesgos hasta los proyectos de recuperación, biodiversidad y sustentabilidad en áreas urbanas.

Para la organización Watunna y su presidente Ana María Méndez Schreier son enormes los desafíos ambientales de Venezuela cuyos problemas se agravan y se hacen más recurrentes.

“Con iniciativas como AMAZINE se busca obtener información a través de imágenes y testimonios en un país como Venezuela en el cual no existen publicaciones oficiales que muestren cifras y datos en el tema ambiental. Sin esa data es muy complicado hacer predicciones y hacer un plan de acciones”, comenta.

Como lo afirma la presidente de la asociación Watunna Venezuela, la licenciada y experta en ciencias ambientales, Ana María Méndez-Schreier, responsable de Amazine: “la idea del concurso consiste en unir la situación de vulnerabilidad ambiental de Venezuela, como la falta de un plan de prevención de riesgos ante el cambio climático, junto a la creatividad y el talento audiovisual y cinematográfico que existe en Venezuela y el mundo“.

Podrán participar cortometrajes realizados a partir del año 2015 hasta la fecha límite de las inscripciones, deberán tener una duración máxima de 30 minutos incluidos los títulos de crédito, y podrán estar grabados con cualquier dispositivo de grabación: cámara de teléfono móvil, cámara fotográfica digital, cámara de acción, Tablet, videocámara etc., pudiendo luego, si se desea, editarse con herramientas externas, deberán con una mínima calidad HD para su parcial o total reproducción y proyección

Asimismo, el creador debe tener todos sus derechos sobre la obra, y cada cortometraje presentado deberá estar subtitulado en inglés, así como también, tener título, autor, guionista, director y todos los derechos de propiedad. Podrán presentarse trabajos tanto de ficción como de animación, documentales o entrevistas narrativas; los formatos de archivo pueden ser MOV, MPEG4, AVI, WMV, MP4.

Los jurados de este año son: la documentalista y cineasta venezolana Alejandra Szeplaki, residenciada en Hungría, el fotógrafo y cinematógrafo venezolano, John Márquez, residenciado en Francia y el profesor e investigador en Ecología Humana, en la Facultad de Ciencias de la UCV, Alex Fefusson Laguna, quien vive en Caracas, Venezuela. Se otorgará un premio único de 2.000 Euros.

Entre los diversos cortometrajes que han acudido a la convocatoria ya inscritos en Amazine 2023, se encuentran propuestas de soluciones para el grave problema de los desechos sólidos, presentando propuestas de reciclaje de plásticos, reutilización y reducción de desechos, y producción de combustibles a partir de estos desechos.

Otros de los cortometrajes van dirigidos a la recuperación institucional de Venezuela en materia ambiental para la gestión, manejo y conservación de la biodiversidad.

De igual manera, se han recibido cortos que enfocan su lente hacia el mitología y conocimiento ancestral de nuestros grupos indígenas, portadores del saber necesario para salvar a la Amazonía. Los cortometrajes institucionales y de particulares están presentes y la participación sigue en aumento.

Los objetivos de Amazine son enteramente culturales y de activismo y conservación ambiental.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 15 de octubre de 2023 y deben efectuarse a través de la web del concurso www.watunna.org, rellenando el formulario de inscripción y enviando el cortometraje a través de la misma. En caso de que el corto a presentar supere los 2 GB deberá ser enviado directamente a la organización del concurso a través de WeTransfer o a través de correo postal a la dirección: Association Watunna Venezuela: 86 Avenue de la Madeleine, Res. Grand Angle, A43, 34070 Montpellier, Francia.

Venezuela posee un valioso “Capital Sociambiental” que requiere rápida intervención, mostrarlo, entenderlo y defenderlo es uno de los grandes retos de AMAZINE. Este proyecto cuenta con el apoyo del Circuito Gran Cine, la Asociación Diálogo por Venezuela y las plataformas Embajadores del Orinoco, VenEuropa, Diáspora Venezolana, La Red Global, Programa Somos Caura, Alianza Climática por Venezuela, Clima 21Ddhh y Radio Arte Venezuela.