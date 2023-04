«Por Cuenta Propia» es el nombre del nuevo proyecto de Henry Benavides, con el cual desea elevar su carrera musical. El compositor, pianista, arreglista, y productor colombiano de música tropical hace homenaje a grandes artistas de la industria con su nuevo álbum.

“La producción está inspirada en los grandes salseros que influenciaron mis inicios musicales, como Richie Ray y Papo Lucca. Las canciones que elegí marcaron mi infancia, y en mi nuevo álbum busco darle un toque moderno y diferente con mis arreglos”. – Henry Benavides.

Cabe destacar que el álbum posee diversidad musical. A pesar de ser conocido por revolucionar la industria tropical, Benavides nos muestra que , incluso tocando boleros, es capaz de transformar y crear historias nuevas.

«Por Cuenta Propia» estará disponible a través de todas las plataformas digitales a partir del 21 de abril de 2023, y ya lo pueden pre-guardar a través de Spotify. Este proyecto simboliza la convergencia de historias pasadas y nuevos ritmos. A su vez, Benavides se prepara para su próxima gira por Latinoamérica este verano.

Esta nueva producción ya se puede disfrutar a través de YouTube:

Henry Benavides sorprende con “Por Cuenta Propia,” su nuevo proyecto was last modified: by

Te recomendamos leer los siguientes contenidos relacionados: