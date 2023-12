Hitalot estrena ‘Cada paso’, una canción de aventura que invita a explorar el mundo

‘Cada paso’ es una invitación directa al autodescubrimiento, a viajar y conectar con nuevas experiencias, a disfrutar de la montaña rusa que es la vida. Es un pasaporte a conquistar lo desconocido.

Después de reincorporarse a su ciudad natal Lima y de haber viajado por el mundo en 2022 creando música y recopilando experiencias de vida, el cantante, compositor y productor peruano Hitalot cierra el 2023 como mejor le gusta, presentando música para todos sus seguidores.

Durante el año, Hitalot lanzó dos canciones, la primera fue ‘U Da One’ junto a los artistas peruanos Maylo y Michaela Fano, y la segunda ‘Modo Leyenda’ en colaboración con Maylo. Ahora, el músico estrena ‘Cada paso’, quinto sencillo de su carrera solista.

‘Cada paso’ es un relato abstracto que aprecia a las sociedades que Hitalot conoció mientras viajaba. «Al visitar múltiples países pude apreciar cómo las distintas culturas coexisten entre sí, y es que tienen más en común de lo que creen», comenta Hitalot. El sencillo explora sonidos de synth pop, indie pop y electrónica, así como sonoridades de jazz fusión y soul.

«La inspiración detrás de ‘Cada paso’ surgió de la aventura de explorar el mundo. Ir a la aventura significa perderse y reencontrarse, con la silenciosa duda de saber si volverás o no», cuenta Hitalot.

‘Cada paso’ cuenta con la participación de los reconocidos músicos de jazz Ken Ychicawa en la batería y Arturo Valdez en el contrabajo. Juntos con el artista urbano Maylo en el piano de cola y Hitalot en la guitarra eléctrica, forman parte del interludio del tema que fusiona el jazz contemporáneo con elementos de soul. Las voces de la canción fueron grabadas en Spectral Studios (Lima, Perú). La producción estuvo a cargo de Hitalot, el mix fue realizado por Bertrand Larrieu y el mastering por Jorge Alayo.

«‘Cada paso’ deja como mensaje el disfrutar la vida y apreciar nuestra propia película. Cada uno de nosotros somos el director y el personaje principal de nuestra vida, ejerciendo y viajando todo el tiempo hasta el fin de la cinta; así que hay que disfrutarla lo que más podamos», agrega el artista.

‘Cada paso’ de Hitalot es una canción única en la carrera del artista. Es un lanzamiento que explora terrenos musicales muy distantes uno del otro, estos terrenos funcionan como escenarios musicales que van en secuencia, como si fuera una película. Esa exploración compositiva hizo que la canción dure casi 7 minutos.

«Es genial apreciar tanto las diferencias como las similitudes del mundo; así también, apreciar lo efímero que es la vida misma. Esta canción invita a explorarnos, apreciar nuestra autenticidad y crear sin límites», menciona el músico peruano.

La portada de sencillo fue realizada por el artista digital peruano Sebastián Koc bajo el concepto de los viajes multidimensionales. Inspirado en Silversurfer, Hitalot y Sebastián crearon este personaje luminoso que representa al inconsciente en el viaje de la vida.

Según Hitalot, «‘Cada paso’ la puedes escuchar cuando quieras desconectarte de lo cotidiano, como cuando estés en el bus camino a algún lugar o en alguna clase muy aburrida. Simplemente, cuando encuentres ese momento de solo escuchar música y no hacer nada más».

‘Cada paso’ hecha en Lima, Perú se une a los sencillos ‘Un pokito de amor’ (Balí, Indonesia) y ‘Estado de fe’ (Texas, USA), estos temas cierran una etapa de largos viajes continuos en la vida y carrera de Hitalot.

Hitalot iniciará en los próximos meses un proyecto para su canal de YouTube denominado ‘Hitalot Jam Sessions’ donde el artista, junto a reconocidos músicos de la escena de Lima, realizará sesiones de improvisación y exploración musical. El músico peruano también prepara un Live Session para todos sus seguidores.

«En mi búsqueda por nuevos sonidos estoy pensando en formar un nuevo conjunto musical, es algo en lo que he venido meditando mucho. Quiero hacer algo único aquí en Lima con una propuesta en vivo diferente y ya estoy en la búsqueda de los integrantes. La verdad tengo muchas ansias por soltar más música, esto es solo el comienzo. Crear es mi pan de cada día y para el 2024 viene mucha música, de eso no hay duda», concluye Hitalot.

Créditos de las fotografías: Gustavo Valverde

Sobre Hitalot

Hitalo Huayanay es un compositor y productor peruano nacido en Lima, Perú. Se inició en la música a los 10 años con el canto, a los 12 aprendió a tocar la guitarra y piano de forma autodidacta. Desde su inicio en la música tuvo un gran interés por componer, siempre teniendo presente el innovar y escuchar en su interior cuando se trata de hacer música.

A principios del 2020 grabó unos demos con su teléfono celular, dando inicio a su carrera musical como Hitalot. El 21 de agosto del 2021, día de su cumpleaños número 23, realiza su concierto debut con banda en Wynwood (Miami, USA). En noviembre de ese mismo año estrena su primer tema ‘Estado de fe’. A inicios de 2022, retorna a Lima y forma una nueva banda con la que se ha presentado en varios venues de la cuidad.

En julio del mismo año, Hitalot decide hacer un gran viaje alrededor del mundo que abarcó 10 países: Alemania, Grecia, Singapur, Malasia, Tailandia, Vietnam, Indonesia, Corea del Sur, Italia y Estados Unidos. En este viaje, realizó un tour solista en algunos países de Europa y el sureste de Asia, tocando en ciudades como Köln (Alemania), Chiang Mai (Tailandia), Bali (Indonesia), entre otras.

En noviembre de 2022, desde Bali, suelta su segundo single ‘Un pokito de amor’ y el mismo mes regresa a su ciudad natal, Lima. En la primera mitad de 2023 realiza 2 featurings junto a los artistas urbanos Michaela Fano y Maylo. Hitalot acaba de lanzar su tercer single ‘Cada paso’ y actualmente prepara lo nuevo de su proyecto para el 2024, que nos asegura estará lleno de arte y música.