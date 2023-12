Husil presenta ‘¿Cómo quieres que quiera?’, una invitación a luchar por el amor real

2023 ha sido un año soñado para el cantante y compositor peruano Husil. Gracias a su último álbum ‘Polvo en el Viento’, el artista pudo viajar y compartir su música en escenarios de Perú, Colombia y Estados Unidos; y teniendo la oportunidad de grabar una de las canciones más emblemáticas de su país, ‘El Condor Pasa’ dedicada a sus hijas. Ahora, Raúl Benjamín Huapaya Silva cierra el año con su nueva obra maestra ‘¿Cómo quieres que quiera?’.

‘¿Cómo quieres que quiera?’ de Husil habla de una inminente separación a pesar del amor, de un deseo honesto de intentar, de no darse por vencido y de no aceptar que todo está perdido, de la humildad con la que aceptas equivocarte y solo queda preguntarle ‘¿Cómo quieres que quiera?’. Es una canción hecha en honor a las mujeres que amamos y queremos entender.

Es una canción para aquellas personas que aman sin retroceder ante la pérdida de lo más importante, la familia. Su sonido es cien por ciento acústico grabada con instrumentos como el cajón peruano, la guitarra, el bajo y el órgano. Es uno de los sencillos más románticos del artista gracias a su sonido aflamencado. ‘¿Cómo quieres que quiera?’ tuvo la participación del productor colombiano Toño Castillo.

«La canción comienza en un largo viaje desde Bogotá a Nueva York para continuar con mi carrera musical. Esta decisión trajo muchos inconvenientes en mi relación sentimental a pesar del amor que se tenía. La distancia y las dudas solo daban lugar a la melancolía que dejaba mis ganas he intentos de continuar a pesar de la distancia. Sin entender qué más podía hacer, nace esta pregunta en honor a la mujer que amaba, y más aún que me había dado dos hermosas perlas como eran mis hijas, dos hermosas colombianas que cada día me enseñan a vivir más de lo que imaginé. Es una oración que busca entender y saber qué más se puede hacer antes de perderlo todo», comenta Husil.

‘¿Cómo quieres que quiera?’ viene acompañada de un hermoso videoclip con espectaculares paisajes colombianos gracias a Augusto Martelo, leyenda viva del rock en Colombia, quien le prestó su casa a Husil para grabar el clip de la canción. El video muestra de manera sencilla el espacio y la nostalgia que deja el final de una relación en donde Husil es el protagonista.

Husil realizará el lanzamiento oficial de la canción ‘¿Cómo quieres que quiera?’ el viernes 22 de diciembre en el emprendimiento Perú Burguer de Bucaramanga Calle 41 # 34-13 – El Prado (Diagonal a Jumbo). Es una invitación del artista a contagiarse de la música y la gastronomía peruana en un solo lugar.

Husil augura un exitoso 2024 lleno de música, conciertos, canciones, videos y experiencias únicas en Perú, Colombia, Estados Unidos y cualquier país de Latinoamérica que le abra las puertas a su propuesta musical y artística.