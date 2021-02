Iam Astro presenta el remix de Tears

El cantante dominicano, Iam Astro, presentó Tears remix, la nueva propuesta con la que busca abrirse paso como artista de hip hop de la mano de Royal Factory Music & Real Unidad.

Tears remix cuenta con la participación de los cantantes urbanos también dominicanos, Yovlad, Arbel y Yuriel es Música.

Bryan Pérez es el nombre de pila del artista Iam Astro, nacido en La Vega, República Dominicana y criado en la ciudad de Nueva York.

Aunque Iam Astro es un artista que habla español de manera perfecta, trae como propuesta la interpretación de sus temas en inglés, con el deseo y la meta de ser unos de los primeros dominicanos en llevar su música a aguas anglosajonas.

El dominicano trabaja en otros sencillos en colaboración con Yuriel es Música, John Kenny, YoVlad, entre otros integrantes de la disquera.

En : Notas de Prensa