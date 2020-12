IAN «El Favorito» debuta con “Corazón”

El artista venezolano es la nueva promesa de la música urbana.

IAN «El Favorito” se proyecta para consolidarse en el mundo del espectáculo. El artista marabino debuta con el sencillo «Corazón», compartiendo su energía musical junto a Rahen, compositor de este tema, que contó con la producción de Germán Pérez.

“Corazón”, tema que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, es una canción llena de mucha picardía que habla sobre el desamor, como lo pudiera describir un adolescente en la actualidad cuando es traicionado por una chica.

– “La música es mi vida, me identifico con el género urbano y es en el que deseo trascender. Sé que me espera un largo camino, apenas tengo 19 años, pero estoy acompañado de un gran equipo de trabajo», comenta el joven artista, quien agradeció a su manager Gio Orozco y a su promotor Douglas Muñoz.

“Corazón” en Youtube

El tema «Corazón» cuenta con una propuesta audiovisual, dirigida por Andrés Ramos y producida por LU Falco, enfocada en dar un mensaje a los jóvenes, resaltando como la falta de comunicación y asumir situaciones arruina las relaciones, en lugar de confirmar cómo se siente el otro.

IAN expresó que fueron tres días muy intensos de rodaje, para mostrar una historia que estaría llena de amor y sorpresas. Comenta también que incorporaron espacios urbanos de Maracaibo como locaciones principales, apostando a darle cierta atmósfera europea que marcara la diferencia de lo que normalmente se espera dentro del género.

En : Notas de Prensa