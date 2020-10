IISA, un nuevo descubrimiento musical cargado de añoranza

“Tengo” es el nombre de su primer single

Con letra de Willy McKey y música de Vargas, “Tengo” llega para hacernos bailar con la nostalgia y presentarnos a IISA. La intérprete venezolana, que actualmente vive en Argentina, nos regala esta nueva canción cargada de autenticidad, donde la protagonista es la personalidad marcada por su voz. PRONTO, anunciaremos el lanzamiento de su primer video.

El tema fue grabado y producido por el músico Vargas, y co-producido por Manuel Gonzales Croce, en Buenos Aires. Con sonidos del folk, esta canción se pasea por distintas sensaciones; celebra la añoranza y la vida, a pesar de la distancia y las dificultades. Una verdadera descarga de fuerza que trae consigo los recuerdos de la familia. Junto a los sonidos del folklore y la voz de IISA, este tema es un encuentro perfecto con el alma, la mujer y el caribe.

En palabras de Willy McKey, este tema: “Se acomoda en la voz peninsular de IISA. Una voz rodeada por el Caribe, excepto por esa que conduce a tierra firme. Desde ahí, cada rima aprovecha la ocasión para poner en evidencia la extrañeza que implica dejar el mar atrás, pero con la única intención de completar el mapa que consiga ese mismo mar adentro de nosotros. Bailando. Cantando. Viviendo. Y ese mapa termina convertido en una guía, una ruta que conduce hacia un refugio sonoro donde quienes extrañamos al Caribe, regados como estamos por el mundo, lo consigamos vuelto música. Vuelto canción”.

Como dato adicional, IISA, pertenece a PANDORA, espacio creativo que comparte con otros artistas con quienes comparte la misma pasión por la música y la unión estratégica para hacer visible su ARTE.

