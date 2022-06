Según 5G Américas, Implementación de un mercado secundario incrementa eficiencia en uso del espectro radioeléctrico

Implementación de un mercado secundario incrementa eficiencia en uso del espectro radioeléctrico.

BUENOS AIRES, 01 de junio de 2022.- El mercado secundario de espectro es un concepto en vías de desarrollo en América Latina y aunque han surgido propuestas para reglamentarlo, persisten algunas restricciones. 5G Americas publica hoy su nuevo reporte “Mercado secundario de espectro en América Latina”, que analiza la situación de políticas del mercado secundario de espectro en la región.

“La historia nos muestra que la realización de procesos para la asignación de espectro radioeléctrico no ocurre con la celeridad necesaria. En casos extremos, países pasan más de una década sin incrementar la cantidad de este insumo que se asigna para servicios móviles. La creación mercado secundario podría servir como paliativo ante la demanda de algunos operadores por más ancho de banda al poder comprar el excedente de espectro radioeléctrico no utilizado por otros operadores,” comentó José Otero, vicepresidente de 5G Americas.

En América Latina existen países que admitieron formas de comercialización de los derechos de uso del espectro desde la década de 1990, como El Salvador, Guatemala y México. Estos países permitieron esta figura en sus marcos legales con distintos grados de flexibilidad. Existen iniciativas más recientes de países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú para reglamentar el mercado secundario de espectro, pero algunas no han sido aprobadas o mantienen barreras, como generación de obligaciones adicionales.

Un mercado secundario de espectro consiste en la posibilidad de que los licenciatarios comercialicen derechos de uso del espectro con otros proveedores de servicio mediante acuerdos libremente negociados, quedando sujetas estas transacciones a un marco jurídico que especifique las transferencias admitidas, como cesiones, arrendamientos y permutas.

El reporte reseña también algunas reglas del mercado secundario de espectro presentes en países del resto del mundo y beneficios mencionados por organizaciones internacionales que han analizado este modelo, particularmente una gestión de espectro más eficaz, mejor aprovechamiento del recurso y nuevas formas de acceso al espectro para más jugadores. Además, se encuentra que este tipo de mercados secundarios complementa las asignaciones del mercado primario que tienden a ocurrir con menor frecuencia (subastas y licitaciones de espectro).

Entre las mejores prácticas observadas en el panorama internacional figuran la inclusión específica de figuras de transmisión de derechos de manera total o parcial (arrendamientos, cesiones, permutas), flexibilidad para considerar nuevas figuras afines al mercado secundario, negociación libre entre partes, mantener facultades de regulación y supervisión del espectro, y definición de responsabilidades ante autoridades y usuarios.

