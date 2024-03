Independiente 81 presenta ‘Básico’, una crítica a la sociedad biempensante en tono pop punk

Independiente 81 es una banda colombiana fundada en 1999 en Bogotá bajo las influencias del rock, el pop punk y el pop estadounidense y latinoamericano de los años 80 y 90. Integrado por Daniel Raad (bajo/voz), Carlos Bahamón (batería) y Lucas Urdaneta (voz/guitarra), el grupo se caracteriza por tener un sonido clásico y melódico, en canciones que podrían clasificarse bien como pop punk o balada rock. Es un proyecto sin posturas políticas, ideológicas o grandes pretensiones intelectuales, con una propuesta que busca relatar pensamientos, cuestionamientos, angustias y cortas alegrías del día a día. Sus letras tal vez ya no guardan esa inocencia sentimental, propia de la adolescencia y la temprana adultez, inclinándose a ser más reflexivas en torno a los dilemas y retos existenciales de la vida adulta.

«A través de nuestras canciones buscamos transmitir la importancia de la honestidad y la fidelidad hacia nosotros mismos, diciendo lo que pensamos sin importar las modas y tendencias del ‘biempensantismo’, tratando de conservar el humor y buscando alejarse, lo mayor posible, de la trascendencia», comenta la banda, cuyas influencias son grupos como NOFX, Bad Religion, Green Day, Rancid, 2 Minutos, Ataque 77, División Minúscula, The Cure, Nirvana y Roxette, y artistas como Morrisey, Britney Spears, Pink, Taylor Swift, Marco Antonio Solís, Franco De Vita y Ricardo Montaner.

‘Básico’ es el nuevo lanzamiento de Independiente 81, una canción de pop punk en su estado más puro que le canta a la simpleza de las cosas, a lo elemental y a las rutinas de la cotidianidad. Es una canción para desconectarse de las exigencias de la sociedad y de la vida en general en donde la banda saca su lado más frívolo y liviano. Es perfecta para divertirse y reírse de la vida.

«Es un intento por ser sinceros con respecto a lo que somos como personas. Sin ambages ni pretensiones, es el confesarse como personas básicas, como su nombre lo indica. Habla de una persona a la que le gustan las rutinas, que tiene gustos definidos y elementales, al igual que marcados síntomas de neurosis y es hora de aceptarlo tal como es. Trata sobre las inquietudes e inseguridades que ello implica en un mundo que siempre le está diciendo a uno que debe pensar «por fuera de la caja» y asumir riesgos; «saltar». Tal vez uno ya no esté para «saltar», enfatiza la banda.

«Queremos ser sinceros en lo que somos a pesar de las pautas y modas que nos dicta la sociedad. No es necesario «reinventarnos»; tan solo debemos aceptar lo que somos a pesar de todo. No es que uno sea «increíble» y «especial»; es simplemente lo que uno es y ya está», agrega el grupo.

‘Básico’ lo acompaña un video performativo rodado en blanco y negro sin una estructura narrativa. Presenta los aspectos más esenciales de cada uno de los integrantes de Independiente 81, al igual que de la banda en conjunto, mientras interpretan la canción. Busca explorar el lado más visceral y sensorial del performance sumergiendo al receptor en la intensidad de la canción. El clip se rodó en un entorno negro y diáfano con una iluminación que buscaba realzar y estilizar el performance del grupo. El montaje acompaña los continuos cambios de la canción y el tempo de la misma.

Se trata de una pieza libre de artificios que gira en torno a la expresividad de la banda a través de la música, la interacción con sus instrumentos y las vibraciones que transmiten al interpretar ‘Básico’.

‘Básico’ hace parte del nuevo disco de Independiente 81 titulado ‘Ruido blanco’ que espera ser publicado en su totalidad en el segundo semestre del año. La producción abordará temáticas como el amor, la crítica social, los cuestionamientos directos a la forma como se manipula a la sociedad para llevarlos a un escenario de guerra permanente, el paso del tiempo, la razón de ser de seguir haciendo música y temas más mundanos como el inevitable y doloroso pago de impuestos, la muerte de un perro querido, la personalidad de sus integrantes, su esencia y el papel que juega en sus vidas los sueños amorosos.

Durante los próximos meses, la banda colombiana lanzará las canciones ‘En nombre de ella’ y ‘Llévame a casa’ que también estarán incluidas en su nuevo larga duración.

«Queremos seguir ampliando nuestra base de seguidores en Colombia y Latinoamérica. Nuestro sonido busca explorar otros géneros dentro del rock y el pop, y no solo casarse con el skate punk y el pop punk. Es importante crecer y conquistar nuevas audiencias que les guste el rock en español y el punk rock con una propuesta de música honesta y original como la nuestra. Las letras, si les interesa y buscan analizarlas con detenimiento, los sorprenderán. Nos encanta el sarcasmo, tratamos de sacarle algo de humor a la tragedia y buscamos no tragar entero. A veces lo logramos», concluye Independiente 81.

Fotos: Jorge Oviedo.

Sobre Independiente 81

Independiente 81 nació cuando tres amigos del colegio, exmetaleros amantes del rock, descubrieron la magia y el poder del neo punk (skate punk) y el pop punk, y decidieron crear canciones e historias bajo estas características sonoras. De esos 3 amigos, solo queda el cantante Lucas Urdaneta activo en la banda. La agrupación se ha presentado en diferentes escenarios y festivales de la capital colombiana y ciudades como Bucaramanga, Tunja, Villavicencio y Cali. Entre dichas presentaciones se destaca el haber compartido escenario con la agrupación argentina Ataque 77.

Independiente 81 ha publicado las producciones ‘Palabras que matan’ (2002), ‘Contiene dinamita’ (2003), ‘Estrenando corazón’ (2007), ‘Gris’ (2012), ‘Casi’ (2016) y ‘Fogatero’ (2018).

