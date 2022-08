Insólito! Un hombre italiano se contagió en España de VIH, COVID19 y Viruela del Mono al mismo tiempo.

Un hombre italiano, de 36 años, se convirtió en el primer paciente al que se le detecta simultáneamente el virus del covid-19, viruela del mono y VIH. El caso fue publicado por la revista médica Journal of Infection, que dio detalles e hizo recomendaciones.

Según lo explicado en la publicación, el hombre estuvo en España del 16 al 20 de junio, donde tuvo relaciones homosexuales sin condón. A los 9 días presentó fiebre, dolor de garganta, fatiga, dolor de cabeza e inflamación de ganglios.

Para el 2 de julio una prueba de covid-19 salió positiva. Ese mismo día “comenzó a desarrollarse una erupción en su brazo izquierdo. Al día siguiente aparecieron pequeñas vesículas dolorosas rodeadas de un halo eritematoso en torso, miembros inferiores, cara y glúteos”.

Tres días después acudió a un centro médico y fue trasladado a una unidad de Enfermedades Infecciosas, donde le realizaron la prueba para la viruela del mono, que también dio positiva, así como para el test de VIH.

“Se puede asumir que la infección fue relativamente reciente”, indica la publicación.

En cuanto a las conclusiones de la publicación se señala que el caso “destaca cómo la viruela del simio y los síntomas de covid-19 pueden superponerse, y corrobora cómo en caso de coinfección la exploración clínica y los hábitos sexuales son cruciales para realizar el diagnóstico correcto”.

Con lo ocurrido, se reafirma que la principal forma de contagio de la viruela del mono es el contacto sexual, informó Noticias Caracol.

No obstante, se plantea que no hay pruebas de que la coinfección de estos tres virus pueda agravar el estado del paciente.

Se resalta que este turista tenía las dos dosis de vacuna contra el covid-19 y tras recuperarse del coronavirus y de la viruela del mono fue dado de alta el 11 de julio, pero continuó en casa el periodo de aislamiento.

“El covid-19 comparte con la viruela del simio tanto la transmisión por gotitas de aire como los síntomas de fiebre, linfadenopatía, dolor de cabeza, dolor de garganta y fatiga”, destaca la publicación.