La OMS publicó un informe sobre el uso excesivo de antibióticos en pacientes hospitalizados con COVID-19

Nuevas pruebas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) muestran el amplio uso excesivo de antibióticos durante la pandemia de COVID-19 en todo el mundo, lo que puede haber exacerbado la propagación «silenciosa» de la resistencia a los antimicrobianos (RAM).

Mientras que sólo el 8% de los pacientes hospitalizados con COVID-19 tenían coinfecciones bacterianas que requerían antibióticos, tres de cada cuatro o alrededor del 75% de los pacientes han sido tratados con antibióticos «por si acaso» ayudan. El uso de antibióticos osciló entre el 33% en los pacientes de la Región del Pacífico Occidental y el 83% en las Regiones del Mediterráneo Oriental y África. Entre 2020 y 2022, las recetas disminuyeron con el tiempo en Europa y América, mientras que aumentaron en África.

La tasa más alta de uso de antibióticos se observó entre pacientes con COVID-19 grave o crítico, con un promedio global del 81%. En los casos leves o moderados, hubo una variación considerable entre regiones, con el mayor uso en la Región de África (79%).

La OMS clasifica los antibióticos según la clasificación AWaRe (Access, Watch, Reserve), según el riesgo de RAM. Es preocupante que el estudio encontró que los antibióticos ‘Watch’ con mayor potencial de resistencia se recetaban con mayor frecuencia en todo el mundo.

“Cuando un paciente requiere antibióticos, los beneficios a menudo superan los riesgos asociados con los efectos secundarios o la resistencia a los antibióticos. Sin embargo, cuando son innecesarios, no ofrecen ningún beneficio y plantean riesgos, y su uso contribuye a la aparición y propagación de la resistencia a los antimicrobianos”, afirmó la Dra. Silvia Bertagnolio, jefa de la Unidad de Vigilancia, Evidencia y Fortalecimiento de Laboratorios de la División de Resistencia a los Antimicrobianos de la OMS.

«Estos datos exigen mejoras en el uso racional de los antibióticos para minimizar las consecuencias negativas innecesarias para los pacientes y las poblaciones».

En general, el uso de antibióticos no mejoró los resultados clínicos de los pacientes con COVID-19. Más bien, podría causar daño a las personas sin infección bacteriana, en comparación con aquellas que no reciben antibióticos. Esto subraya la necesidad urgente de mejorar el uso racional de los antibióticos para minimizar las consecuencias negativas innecesarias tanto para los pacientes como para las poblaciones.

Una síntesis y evaluación sistemática de la evidencia complementarán este trabajo para informar las próximas recomendaciones de la OMS sobre el uso de antibióticos en pacientes con COVID-19, como parte de las directrices para el manejo clínico de la COVID-19.

Estos hallazgos se basan en datos de la Plataforma Clínica Mundial de la OMS para COVID-19, un repositorio de datos clínicos anónimos y estandarizados a nivel individual de pacientes hospitalizados con COVID-19. Se recopilaron datos de unos 450.000 pacientes ingresados ​​en hospitales por COVID-19 en 65 países durante un período de tres años, entre enero de 2020 y marzo de 2023. Los hallazgos se presentan en un póster científico de la OMS compartido en el Congreso Mundial ESCMID, que se celebra en Barcelona, ​​España, del 27 al 30 de abril.

«Estos hallazgos subrayan la importante necesidad de dotar de recursos adecuados a los esfuerzos para mejorar la prescripción de antibióticos a nivel mundial, y son particularmente relevantes para discutirlos antes de la próxima Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la RAM que tendrá lugar en septiembre», dijo el Dr. Yukiko Nakatani, de la OMS. Subdirector General de AMR.

La reunión de alto nivel de las Naciones Unidas sobre la RAM reunirá a líderes mundiales para comprometerse a mitigar la RAM en los sectores de salud humana, sanidad animal, agroalimentaria y medio ambiente, y promover el liderazgo político, la financiación y las acciones para frenar la aparición y propagación de la RAM. .

FUENTE.OMS

