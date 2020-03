Instalan morgues improvisadas en Nueva York preparándose para el aumento de muertos del COVID-19.C omo medida de prevención ante un posible aumento de los decesos a causa del coronavirus, que está propagándose por Nueva York (EE.UU.), las autoridades de la ciudad han iniciado la instalación de morgues improvisadas cerca de varios hospitales.

Las unidades refrigeradas fueron vistas por primera vez este martes frente al Hospital Bellevue, en Manhattan. A lo largo de la semana, las morgues improvisadas, que también incluyen carpas móviles blancas, aparecieron cerca de otros centros médicos.



«Son morgues improvisadas. Todo esto es parte del plan de emergencia de la agencia, consistente con nuestra planificación para desastres», ha confirmado al portal local Gothamist la portavoz de la Oficina del Médico Forense de la Ciudad de Nueva York (OCME, por sus siglas en inglés), Aja Worthy-Davis.

La vocera ha agregado que estas unidades —etiquetadas como Centros de Comando Móvil (Mobile Command Centers)— han sido desplegadas en varios hospitales de la ciudad en los últimos días, aunque no pudo dar una lista concreta de los centros médicos.

Instalan morgues improvisadas en Nueva York esperando un aumento de muertos por el COVID-19 was last modified: by

En : Noticias de Estados Unidos