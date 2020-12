Iris Fuentes y Jazz Ballet del Zulia se muestran campeonas nacionales en Danza Lírica

La pasión entrega y disciplina impartida en la academia Jazz Ballet del Zulia dio una vez más sus frutos y es que tras estar presentes en la prestigiosa competencia Ultimate Dance Venezuela 2020 realizada en Valencia, vía online el nutrido grupo de bailarinas que estrenaron las coreografías inéditas creadas por su directora Iris Fuentes le merecieron un triunfo absoluto en las diferentes categorías en las que participaron 45 agrupaciones de Venezuela.

Con este logro, la academia que cuenta con 20 años de trayectoria en la región zuliana, confirma una vez más la calidad, talento y entrega que se tiene hacía la danza como forma de expresión de arte y que enaltece la cultura, pese a las adversidades que se han podido presentar a causa de la pandemia del Covid-19.

Esto no fue obstáculo para que cada una de las participantes recibieran los más importantes reconocimientos en cada categoría, logrando así el campeonato absoluto de la competencia.

El Teatro Baralt sirvió de escenario para que las chicas ejecutaran cada una de las piezas inéditas que fueron creadas por Fuentes quien recibió apoyo de Johanna Martínez en el diseño de los vestuarios y en la creación del decorado escenográfico. Así mismo, la edición de cada interpretación para ser mostradas en el canal de Youtube Ulitmate Dance Venezuela, estuvo a cargo de la también bailarina y profesora de la academia, Nohelia Alizo.

“Estoy muy contenta y agradecida con todas las personas que estuvieron inmersas en esta competencia, sobre todo estoy muy orgullosa de mis bailarinas, porque juntas hicimos un trabajo con muchos sacrificios, pero que resultó hermoso. Considero que este triunfo es uno de los mejores regalos de Navidad que recibió no solo Jazz Ballet del Zulia, sino también Venezuela con nuestra danza auténtica”, dijo Fuentes.

Llevar positivismo a través de la danza y los mensajes que ella trae consigo como forma de expresión es algo que la esta directora, bailarina, escritora y mujer emprendedora ha llevado adelante durante esta pandemia que le dio un vuelco al mundo, pero también permitió que el movimiento dancístico no perdiera la energía, fuerza y pasión que tiene.

Y un claro ejemplo de ello es este logro en el que se premió a:

Senior Lírico

1er Lugar Solo Lirico Senior

Arianna leccese

Dueto Lirico Senior

Arianna leccese y María V Matos

Trío Lirico Senior

Natalia Tulena, Maria V Matos, Arianna Leccese

Quinteto Lírico Senior

Camila Hernández, Camila Monzón, Jennifer López, Paula Romero, Valeria Bastidas.

Dúo Lirico Senior 3er Lugar

Anabella Mendez y Valeria Bastidas

Top10

Solo Lírico Senior

Natalia Tulena

Samantha López

Master Lírico

Solo Lírico Máster

3er lugar

María V Matos

Dúos Máster Lírico

1er lugar Nohelia Alizo y @clarissaems

2do lugar @georgichs_ @vivisarcos

Comercial Dance

(Coreografía de ellas y unos arreglos de Iris Fuentes y Nohelia Alizo )

2do Lugar Samantha López y Camila Reyes

Quinteto Máster Lírico

2do lugar @nohelializo @clarissaems @mentesaludablerika @rosalizoo @anabellamendezb

