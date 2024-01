Irma Kaché lanza su primer álbum de salsa “Con Clase y Sabor”

La cantante puertorriqueña Irma Kaché, radicada en Nueva York, ha lanzado su primer álbum de salsa titulado “Con Clase y Sabor”, una producción musical que refleja su talento, pasión y versatilidad. El álbum contiene ocho temas, entre los que se destacan cinco salsas y un bolero, con arreglos y composiciones de Miguel Piñeiro, su mentor, representante e instructor musical.

Los temas que conforman el álbum son: “Eso Se Acabó”, “El Fuego Del Amor”, “Siete Minutos”, “El Vacilón”, “Mi Novio Feo”, “La Razón de Mi Vida”, “El Fuego del Amor (Samba House Remix)” y “Eso Se Acabó (Reggaeton Remix)”. Cada uno de ellos tiene un estilo propio y una letra que transmite sentimientos, emociones y mensajes positivos.

Irma Kaché inició su carrera artística en el año 2017, participando en diversos eventos culturales y sociales en la ciudad de Nueva York. En el 2022, tuvo la oportunidad de presentarse en el programa local de televisión Diamante Show, dirigido por Rosa Marrero y transmitido por MNN Public Access Cable NYC. Allí conoció a Miguel Piñeiro, un destacado músico, guitarrista y compositor, que ha formado parte de varias agrupaciones como Grupo 1290, Grupo Voces, Trío Sentimiento Latino, Conjunto Taíno, Orquesta Lírica y Orquesta Son Borincano. Piñeiro es el fundador y director musical de la Orquesta Salsa Libre NY, donde Irma Kaché es la cantante principal desde el 2008.

Para la realización de su primer álbum de salsa, Irma Kaché contó con la colaboración de músicos de nivel como Georgie Padilla en congas, bongós, timbales y percusión menor; Jan-Aileen Duclerc Rodas en las trompetas; Harry Ríos en trombones y bajo; Anibal Hermosilla y Kevin Figueroa en el piano. Harry Ríos también se encargó de los arreglos musicales y la ingeniería de grabación. Toda la producción visual, fotos, videos, diseño gráfico, mezcla y masterización estuvo a cargo del productor Arsenio Artie Rodríguez Jr. en Art Studios Bronx, NY.

Irma Kaché invita al público a escuchar y disfrutar de su álbum “Con Clase y Sabor”, que está disponible en las principales plataformas digitales como Spotify, YouTube, Apple Music, entre otras. También pueden seguir sus redes sociales para estar al tanto de sus próximas presentaciones y novedades. Irma Kaché agradece el apoyo de sus fans, familiares, amigos y medios de comunicación, que han hecho posible este proyecto musical que representa su esencia como artista: “Con Clase y Sabor”.

Contacto

Irma Kaché

+1-347-922-0811

irmaortiz11@gmail.com