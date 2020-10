@isramusica, “La sorpresa de los premios @Pepsive»

Cada año la academia “Pepsi Music” selecciona a un artista emergente para abrir su habitual rueda de prensa, en esta octava “8va” edición, el artista que tuvo el privilegio de abrir dicha rueda de prensa fue el talentoso cantante “Isra” interpretando los temas de los más destacados del año 2019, el medley fue desde:

Un millón como tú de Lasso, Verano en Paris de Jerry Di, Tócamela de Amigos Invisibles, Cristina de Nacho, la Boca de Mau y Ricky Montaner y Cariño Mío de Mau, Ricky y Chyno Miranda; de esta manera el compositor y cantante sigue sumando éxitos a su carrera musical.

