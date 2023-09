Izis deslumbra en Puerto Rico con su espectacular show en el Blue Dolphin Casino

La cantante puertorriqueña Izis “La Enfermera de la Salsa” cautivó al público con su voz y su carisma en el primer aniversario del Blue Dolphin Casino at Dorado. El evento, que se realizó el pasado miércoles 23 de agosto, contó con la asistencia de cientos de fans, algunos de los cuales viajaron desde Texas, Carolina del Sur y otros lugares de Estados Unidos para ver a su artista favorita.

Izis, quien se ha destacado por su versatilidad musical y su trayectoria como enfermera y militar, interpretó algunos de sus éxitos como “La Enfermera Llegó”, “Hoy Haz Vuelto A Mí” y “Soy Tu Guajira”, temas que forman parte de su más reciente producción discográfica. Además, sorprendió al público con una versión salsa de “Amor Gitano”, un clásico numero de la famosa cantante La Lupe. La cantante estuvo acompañada por una excelente orquesta dirigida por el reconocido trombonista Pedro Torres quien es director musical de la Orquesta Abran Paso.

El show de Izis fue ovacionado por el público, que bailó y cantó al ritmo de su salsa. Al finalizar su presentación, la artista recibió un reconocimiento por su aporte a la música latina por parte del equipo de Bandera Blanca Films, una empresa dedicada a la producción de videos musicales y documentales. Izis agradeció el gesto y expresó su emoción por estar en Puerto Rico, su tierra natal.

El evento también contó con la presencia especial del cantante Ricky Luis, quien ha colaborado con Izis desde los inicios de su carrera musical. Ricky Luis es un compositor, cantante y productor puertorriqueño quien formó parte de la agrupación N’Klave. Entre sus canciones más conocidas se encuentran “Loco Por Tu Amor”, “Peor”, “Party”, entre otras. Ricky Luis felicitó a Izis por su éxito y le dedicó unas palabras de admiración y respeto.

Asimismo, hicieron acto de presencia las bailarinas Jacky ay Windy, quienes participaron en el video “Soy Tu Guajira”. Ambas son bailarinas profesionales y han participado en grandes escenarios con artistas destacados en Puerto Rico.

Izis La Enfermera de la Salsa continúa con su gira promocional presentando su nuevo sencillo “Esa Mujer”, ha cosechado elogios y admiración por su talento y su historia de vida. La artista, que también es capitana del ejército estadounidense, ha demostrado que se puede combinar la pasión por la música con el servicio a los demás.

Para más información sobre Izis La Enfermera de la Salsa, pueden visitar su página web, sus redes sociales o su canal de YouTube, donde pueden encontrar sus videos oficiales, sus entrevistas y sus presentaciones en vivo.

Contacto

Manager:

Luis Rosario

813-484-1794

isislaenfermeradelasalsa@gmail.com

Website:

Redes Sociales:

https://solo.to/izislaenfermera