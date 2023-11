Izis La Enfermera de la Salsa lanza nuevo video musical “Te Felicito”

La cantante puertorriqueña Izis La Enfermera de la Salsa, conocida por su talento y versatilidad musical, acaba de lanzar su nuevo video musical titulado “Te Felicito”. El tema es una composición de Felipe Barrientos y forma parte de su reciente producción discográfica “La Enfermera Llegó”, que incluye otros éxitos como “Fallin” y “La Enfermera Llegó”.

El video musical de “Te Felicito” fue dirigido por Ryan Bazan Films y muestra a Izis interpretando el tema con su potente voz y su carisma. El video refleja el mensaje de la canción, que es una invitación a celebrar la vida y a felicitar a las personas que han logrado sus metas y sueños.

Izis La Enfermera de la Salsa es una artista multifacética que combina su pasión por la música con su profesión de enfermera y su servicio militar. Nacida en San Juan, Puerto Rico, comenzó su carrera musical desde muy joven, tocando la flauta y cantando en el coro de la iglesia. Obtuvo una beca para estudiar música y se graduó como enfermera. Actualmente, forma parte del Ejército de los Estados Unidos y ha participado en misiones humanitarias en diferentes países.

Su música se caracteriza por su fusión de ritmos latinos, especialmente la salsa, con otros géneros como el pop, el jazz y el soul. Ha colaborado con Choco Orta, Edwin “El Calvito” Reyes, Robert Requena, entre otros. Su primer álbum, “Te Curaré”, fue lanzado en el 2020 y recibió excelentes críticas y apoyo del movimiento salsero en general. Su segundo álbum, “La Enfermera Llegó”, salió al mercado en el 2022 y ha logrado posicionarse en el mercado temas como “Fallin”, “La Enfermera Llegó” y “All Around The World.

El video musical de “Te Felicito” ya está disponible en todas las plataformas digitales, así como en el sitio web oficial de Izis La Enfermera de la Salsa. También se puede seguir a la artista en sus redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, donde comparte su música, sus experiencias y su estilo de vida. Izis La Enfermera de la Salsa es una artista que no deja de sorprender y deleitar a su público con su música y su personalidad:

