Izis La Enfermera de la Salsa presenta «My Favorite Things».

La cantante puertorriqueña Izis la Enfermera de la Salsa, conocida por su versatilidad musical y su pasión por la salsa, sorprende a sus fans con una nueva versión del clásico navideño “My Favorite Things”, originalmente compuesto por Richard Rodgers y Oscar Hammerstein II para el musical “The Sound of Music” .

Izis, que además de cantante es enfermera y militar, le da un toque salsero y tropical a esta canción que habla de las cosas favoritas de la vida. Con su voz dulce y potente, Izis invita a celebrar la navidad con alegría y optimismo, a pesar de las dificultades que se puedan presentar.

Esta versión fue producida y arreglada por el cantante y productor Ricky Luis y ya está disponible en todas las plataformas digitales, como Spotify, Apple Music y YouTube . Además, fue grabado en Itune Recording Studios de la mano de Danni Cortaza. Además, la Mezcla y Masterización fue realizada por Omar Hernández.

No te pierdas la oportunidad de escuchar a Izis la Enfermera de la Salsa y su tema navideño “My Favorite Things”, una canción que te hará bailar y sonreír en esta época tan especial.

El video musical de “My Favorite Things” se puede apreciar a través del siguiente enlace:

Contacto

Manager:

Luis Rosario

813-484-1794

isislaenfermeradelasalsa@gmail.com

Website:

https://izislaenfermeradelasalsa.com/

Redes Sociales:

https://solo.to/izislaenfermera