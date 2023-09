Izis La Enfermera de la Salsa recibe la llave de la ciudad de Columbus, Georgia

La cantante Izis La Enfermera de la Salsa fue una de las estrellas invitadas al Tri-City Latino Festival 2023, que se celebró el pasado sábado 23 de septiembre en el Civic Center de Columbus, Georgia. El evento, que cumplió su décimo aniversario, reunió a miles de personas para disfrutar de la música, la cultura y la gastronomía latina.

Izis, quien se ha destacado por su voz potente y su estilo único, deleitó al público con sus éxitos como “La enfermera Llegó”, “Soy Tu Guajira” y “Mi Alma Ya No Llora”. La artista estuvo acompañada por la Orquesta 704, dirigida por el talentoso y humilde Julio Hernández, y compuesta por músicos de primera clase, muchos de los cuales han tocado con grandes leyendas de la salsa. Entre ellos, se destacaron Irvin Rosado, Chevy Pitirre de la Salsa, entre otros.

“Para mí fue muy especial estar en Columbus, Georgia, porque es una ciudad cerca de una base militar y había muchos militares representando a los veteranos, retirados y activos. Siempre me encanta trabajar con músicos que aman lo que hacen y mientras estábamos practicando había una energía y química increíble”, expresó Izis.

Izis recibiendo la llave de la ciudad

En el festival también participaron otros talentos como la orquesta de Nueva York llamada Bachatu, que puso a bailar a los asistentes con su ritmo contagioso. El evento fue organizado por Evelyn “Mimi” Woodson, Elica Ojeda, Romy Almanza, Victor Ortega, Christian Ortiz, Julissa Santoyo y Natalie Bouyett. El evento se realiza en honor al fallecido Harold “Lefty” Encarnación, quien fue uno de los fundadores de este festival y siempre mantuvo su amor por la música y la cultura latina.

Como reconocimiento a su trayectoria y a su aporte a la salsa, Izis recibió la llave de la ciudad de Columbus, Georgia, de manos de la organizadora Evelyn “Mimi” Woodson. “Estoy muy honrada de recibir la llave de los corazones de las personas de Columbus, Georgia. Gracias por todo el apoyo y por brindar la oportunidad a nuevos talentos, brindando algo diferente, nuevo y fresco a la comunidad”, agradeció Izis.

Izis La Enfermera de la salsa continúa cosechando éxitos y preparando nuevos proyectos musicales que pronto dará a conocer a sus seguidores. Para estar al tanto de sus novedades, pueden seguirla en sus redes sociales como @izislaenfermera.