Izis la enfermera de la salsa regresa a Texas para el Latin Night.

La cantante puertorriqueña Izis La Enfermera de la Salsa vuelve a Texas, la ciudad que la vio nacer como artista, para participar en el evento Latin Night que se celebrará el 18 de noviembre en Noble Lounge, ubicado en 203 S. Main St Cibolo, TX.

Izis, quien reside actualmente en Washington, inició su carrera musical en Texas, donde tuvo la oportunidad de realizar sus primeras presentaciones y ganarse el cariño del público. Ahora regresa con su propia banda y su propio estilo, que combina la salsa clásica con toques modernos y urbanos.

Izis presentará su más reciente producción discográfica, titulada “La Enfermera Llegó”, que contiene temas como “La Enfermera Llegó”, “Te Felicito” y “All Around The World”, que han tenido gran aceptación en las redes sociales y las emisoras de radio. Además, interpretará otros éxitos de su repertorio, como “Soy Tu Guajira”, “Esa Mujer” y “Por Tanto”.

El evento Latin Night es una fiesta para los amantes de la música latina, especialmente de la salsa. Contará con la animación de DJ Dawreck en el Afterparty, quienes pondrán a bailar a todos con los mejores éxitos del género. También habrá clases de baile de salsa y bachata para los asistentes.

Las entradas para el Latin Night tienen un costo de $35 por persona y se pueden adquirir en la puerta del local. El evento comenzará a las 8:00 p.m. y terminará a las 02:00 a.m.

No te pierdas esta oportunidad de ver a Izis la Enfermera de la Salsa en vivo y disfrutar de una noche inolvidable de música y baile.

Contacto

Manager:

Luis Rosario

813-484-1794

isislaenfermeradelasalsa@gmail.com

Website:

Redes Sociales:

https://solo.to/izislaenfermera