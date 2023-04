Izis La Enfermera de la Salsa se presenta en DMV SoundCheck

Tras el reciente lanzamiento de su nuevo sencillo «Dos Mujeres Pal’ Mundo» y el videoclip de «Soy Tu Guajira», Izis La Enfermera de la Salsa realiza gira de medios en Washington, D.C. presentándose en el programa de TV DMV SoundCheck.

En dicho programa interpreto el éxito «Soy Tu Guajira», un Cha Cha Chá sabroso que ha logrado posicionarse en diversos Charts de música latina, calando en el gusto popular.

En 2022, su carrera musical tuvo un alto despegue, lanzó varios sencillos al mercado y su segunda producción discográfica «La Enfermera Llegó». En efecto, tuvo la oportunidad de ser entrevistada por varios medios de comunicación importantes en los Estados Unidos y agotó toda una agenda de presentaciones en diversos festivales como el Hispanic Festival, entre otros. Por consiguiente, cerró con broche de oro presentándose en la Toma de Posesión de la Mayor Muriel Bowser en The Anthem, DC.

Además, durante todo el año 2023 Izis estará de gira realizando presentaciones en diversos lugares de Estados Unidos, tales como: Mix Bar en Maryland, La Cosecha en DC y en junio viajará a Texas y luego estará en Vineland Festival en New Jersey.

La presentación se puede apreciar a través de su canal de YouTube:

