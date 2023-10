Izis lanza su nuevo tema “El Hombre Que Me Ame”

La cantante puertorriqueña Izis “La Enfermera de la Salsa” presenta su nuevo sencillo “El Hombre Que Me Ame”, una canción escrita por el destacado compositor Pedro Jesús.

“El Hombre Que Me Ame” es una salsa romántica que expresa el deseo de encontrar a ese hombre ideal que la ame, la respete y la valore. Izis interpreta con su potente voz y su estilo único este tema que promete ser un éxito en las emisoras y las pistas de baile.

Además, expresa que se siente identificada con la letra, ya que muchas veces ha cantado al desamor, pero esta vez quiere transmitir un mensaje positivo a las mujeres. “Esta canción habla de lo que yo creo que es importante: tener un hombre que me deje soñar, que me trate bien, que me apoye y me ayude a alcanzar mis sueños. Gracias a Dios eso es lo que yo tengo, mi esposo y mánager”, dice la artista.

Por consiguiente, este nuevo tema se lanzará antes de que termine el mes de la hispanidad, como una forma de expresar su orgullo de ser latina y de representar a las mujeres latinas. “Es mi manera de celebrar nuestra cultura, nuestra música y nuestra fuerza. Espero que las jóvenes escuchen esta canción y la usen como guía de lo que merecen”, afirma.

Izis “La Enfermera de la Salsa” invita a sus seguidores a escuchar su nuevo tema “El Hombre Que Me Ame” en las principales plataformas digitales y a seguir sus redes sociales para estar al tanto de sus próximos proyectos:

