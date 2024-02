Izis presenta su nuevo sencillo “Entre Tú y Mil Mares”, una declaración de amor a ritmo de bachata

La artista puertorriqueña Izis la enfermera, conocida por su exitosa carrera musical y su labor como enfermera y militar, presenta su nueva bachata «Entre Tu y Mil Mares», una versión en Bachata del tema original de Laura Pausini. La canción, cuya composición es de Biagio Antonacci, fue grabada en Paris Recording Studio, bajo la producción de Eric Maldonado, uno de los más reconocidos productores del género.

«Entre Tu y Mil Mares» es una balada romántica que habla del amor a distancia y la esperanza de reencontrarse con la persona amada. Con su voz dulce y potente, Izis la enfermera le imprime un sello personal y una energía contagiosa a esta melodía, que promete ser un éxito en las emisoras y las pistas de baile.

La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales, y el video oficial se puede ver en el canal de YouTube de la artista, donde también se pueden encontrar otros de sus éxitos, como «Soy Tu Guajira», «Dos Mujeres Pal’ Mundo» y «Esa Mujer».

Izis la enfermera, quien actualmente reside en Virginia, Estados Unidos, sigue trabajando en su música y en su profesión de enfermera, combinando su pasión por el arte con su vocación de servicio. Es una cantante versátil y se adapta a diferentes géneros musicales con la facilidad de cantar en inglés y en español. Además, continúa apoyando a diversas causas sociales y humanitarias dentro de su comunidad.

Con su talento, su carisma y su compromiso, Izis la enfermera se ha ganado el respeto y el cariño del público y de la industria, que la sigue y la admira como una de las mejores exponentes de la música tropical en la actualidad

