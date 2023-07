Izis sorprende con su nueva salsa «Esa Mujer»

Izis «La Enfermera de la Salsa» acaba de lanzar al mercado su nuevo tema que lleva por nombre «Esa Mujer», una canción con excelentes elementos musicales para encender las pistas de baile en todo el mundo.

«Esa Mujer» es una conversación entre amigos, en la que uno le comenta al otro sobre el trato que le dio a su expareja. Y a su vez, diciéndole que «Esa Mujer» hoy sale adelante a pesar de todo lo que sufrió en esa relación.

Por consiguiente, «Esa Mujer» fue escrita por el destacado cantante, arreglista y compositor colombiano Robert Requeña. Quien le dio un toque especial a través de su magistral arreglo, adaptado a las nuevas tendencias de la música latina.

«Para mí es una bendición grabar esta canción del maestro Robert Requeña, con quien tuve la oportunidad de elaborar una canción a dueto, llamada «Canela y Nieve». En esta ocasión, los invito a disfrutar de esta nueva producción que estará disponible en todas las plataformas de streaming».- Izis La Enfermera de la Salsa

«Esa Mujer» ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y el videoclip se puede apreciar a través del canal de YouTube de Izis «La Enfermera de la Salsa»:

