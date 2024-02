Jabriell presenta su nuevo sencillo «Que Peluche»: Un himno urbano que celebra la belleza femenina.

Caracas, 26 de febrero

Jabriell, el talentoso artista urbano, está listo para cautivar al público con su último sencillo titulado «Que Peluche». Esta canción vibrante y contagiosa es un homenaje a la belleza y la fuerza de las mujeres, con letras ingeniosas y una melodía pegajosa que invita al movimiento y la celebración.

«Que Peluche» fusiona ritmos urbanos con elementos de reguetón, rap y dancehall, creando una experiencia auditiva moderna y emocionante que resuena con la energía de la calle. Con su mensaje de amor propio y empoderamiento, la canción invita a los oyentes a abrazar su belleza única y a sentirse seguros en su propia piel.

Jabriell, conocido por su estilo innovador y su habilidad para mezclar diferentes influencias musicales, está emocionado de compartir este nuevo sencillo con su audiencia. «Para mí, ‘Que Peluche’ es más que una canción; es un himno que celebra la diversidad y la individualidad de las mujeres», comentó el artista. «Espero que esta canción inspire a las mujeres a sentirse fuertes, seguras y hermosas».

El lanzamiento de «Que Peluche» viene acompañado de un video musical visualmente impactante que resalta la belleza de mujeres de todas las edades y orígenes. El video, dirigido por [BobleU Naranja], captura la esencia de la canción y ofrece una representación vibrante y auténtica de la feminidad en todas sus formas.

«Que Peluche» ya está disponible en todas las plataformas de música digital, incluyendo Spotify, Apple Music y YouTube. Jabriell invita a sus seguidores a escuchar la canción, disfrutar del video musical y unirse a la conversación en las redes sociales utilizando el hashtag #QuePeluche.

Acerca de Jabriell:

Jabriell es un destacado artista urbano conocido por su estilo innovador y su habilidad para fusionar diferentes influencias musicales. Con un enfoque en la autenticidad y la creatividad, Jabriell continúa cautivando al público con su música emocionante y sus letras inspiradoras.

Tema: Que Peluche

Compositor: Gabriel Ortiz

Artista: Jabriell @jabriellmusic

Género: Pop – Urbano

Productor: Claudio Ortiz

Disquera: C Money Records / FB / DL

Para más información sobre Jabriell y sus próximos proyectos, por favor contactar a [Frank Bacano] @frankbacano

Promotor Radio @davidlealramirez

David Leal

davidlealramirez@gmail.com

04242831430