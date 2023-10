Jai Ramos presenta “Oye Bien”, un cha-cha-chá con mensaje y sabor

El cantante y compositor Jai Ramos, lanza su nuevo sencillo “Oye Bien”, una canción que fusiona el ritmo de cha-cha-chá con una letra que invita a reflexionar sobre las actitudes y comportamientos que afectan las relaciones personales.

“Oye Bien” es una obra del compositor Luis E. Seda, quien se inspiró en una situación real, la canción expresa lo que le diría alguien que quiere ayudar a esa persona a cambiar su vida, con amor, pero con firmeza.

La canción cuenta con el arreglo musical del maestro Nino Segarra, quien le imprime un sabor de la vieja escuela con toques modernos, y con el solo de cuatro del maestro Eligio “Prodigio” Claudio, quien demuestra su virtuosismo y maestría en este instrumento típico de Puerto Rico.

“Oye Bien” es una pieza musical que incorpora el ritmo de cha-cha-chá, el cual está tomando un nuevo auge en la industria. Es un tema que provoca el movimiento rítmico del que lo escucha, incluso para aquellos que se consideran incapaces de bailarlo en una pista de baile.

Jai Ramos es un artista que ha sabido adaptarse a las tendencias y gustos del público, sin perder su esencia y calidad. Ha explorado diversos géneros como la salsa, el merengue, la bachata, el pop y el reggaetón, entre otros. Su voz y su carisma lo han llevado a compartir escenarios con grandes figuras de la música latina, como Ray Barretto, Tito Puente, Eddie Palmieri, Oscar D’ León, entre otros.

“Oye Bien” está disponible en todas las plataformas digitales a partir del 20 de octubre de 2023. También se podrá escuchar en las principales emisoras radiales del país y del extranjero. El video oficial de la canción se estrenará próximamente en el canal de YouTube de Jai Ramos:

Contacto

Correo: JANIL2000@gmail.com