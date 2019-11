Jason Manuel Dj impuso su ritmo en el “Guacamaya” Fashion Show 2019

El evento se llevó a cabo en el Centro Comercial Cerro Verde de Caracas a favor y en beneficio de diversas y loables obras…

El Dj venezolano Jason Manuel se presentó con total y rotundo éxito en la más reciente edición del “Guacamaya” Fashion Show 2019, un espectáculo realizado en la Plaza Ávila del Centro Comercial Cerro Verde ubicado en la ciudad de Caracas.

El “Guacamaya” Fashion Show fue un evento inspiracional destinado a importantes y loables obras como lo son: el llamado de conciencia y ayuda en contra del cáncer, la inclusión de aquellas personas que son rechazadas por la sociedad a raíz de diversos factores, la búsqueda de apoyo para aquellos que padecen el Síndrome de Down, “… entre otros temas que resaltan: la aceptación… Fue un trabajo maravilloso que sumó responsabilidades y mensajes de interés” comentó Jason Manuel.

Este evento contó con la presencia de diversas personalidades ligadas al mundo del espectáculo, la moda, y el entretenimiento; a su vez, el público que asistió a las inmediaciones del recinto comercial pudo apreciar este momento de alta costura.

Para entonces, Jason Manuel impuso su ritmo musical bajo el concepto de su proyecto “Technology” un repertorio que más allá de brindar fusiones electrónicas busca la integración de la cultura y el turismo venezolano.

¿Qué tal la experiencia?

Fue un trabajo fascinante ya que brindó una mezcla mágica de diversos factores. El “Guacamaya” Fashion Show presentó importantes mensajes que nos hacen un llamado de conciencia; a su vez, apreciamos la arquitectura, la cultura, y el ambiente de la ciudad capital con esa increíble vista que ofrece el Parque Cerro Verde… En resumen, es lo que quiero mostrar con mi proyecto “Technology”; me complace participar en trabajos que resalten el talento, el casco histórico y el turismo del territorio nacional.

Para más información pueden seguirlo por la cuenta de Instagram: @jasonmanueldj

Fotografía: Ricardo Molinet & Manuel Leal

Jheisson Rodríguez

JRC Comunicaciones

