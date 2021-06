Jaydan lanza contagioso nuevo sencillo y video oficial “Aleluya”

Miami, FL, .- (@MinayaPR / Passionatus Music Group LLC) Jaydan, reconocido y alegre adorador, presenta su nuevo tema titulado «Aleluya».

«Aleluya» es el segundo corte promocional del álbum «El Disco», cuya letra fue escrita por Jesús Martínez (Jaydan) y producido por Melqui Castellanos y José Martínez.

En palabras de Jaydan, el propósito de esta canción es el siguiente: “Aleluya es un tema de fiesta y celebración, enfocado principalmente en exaltar el nombre de Jesús. Mi propósito es exaltar a través de este tema que nuestra mayor recompensa y/o tesoro está en los cielos y no en esta vida temporal.”

La musicalización de «Aleluya», está hecha para transmitir la alegría y la felicidad que refleja cada verso del tema. Su producción fue realizada por Melqui, quien desde Colombia fusionó sonidos de Pop, EDM y Dance con el beat y el flow del Reggaetón, los cuales, en unión a la interpretación de Jaydan logran una canción con mucha versatilidad, unicidad e intrepidez.

«El Disco», incluirá colaboraciones con diferentes artistas reconocidos internacionalmente por su trayectoria. Tendrá doce temas, e incluirá dos canciones que fueron lanzadas previamente, “MODA” y “Confío Remix”.

“Creo que Aleluya es una combinación perfecta para crear un tema que te alegre el día y te lleve a alabar el nombre de Dios. Nuestra intención era demostrar que se podía hacer un tema tan sonoro sin perder la esencia y el estilo del Reggaetón, haciendo que esta canción sea más accesible para todo tipo de público.”

Debido a la Pandemia y las restricciones de seguridad la mayoría de presentaciones de Jaydan se han llevado de manera digital, pero comenzará algunas visitas y eventos con todas las medidas de seguridad necesarias en las próximas semanas.

El vídeo de Aleluya, se presenta al mismo tiempo que la canción. Toda su escenografía, fotografía y detalles, transmiten con contundencia la fortaleza, alegría y fe sin dejar atrás lo bailable y autentico del tema.

