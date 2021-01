«Jerusalema» de Magic Juan y Martin Machore ¡Inicia el 2021 en el primer lugar!





La versión tropical urbana del tema que se ha convertido en bandera de amor y esperanza a nivel mundial por su letra y ritmo pegajoso, interpretada por Magic Juan y Martin Machore, cerró el año 2020 como uno de los más sonados y pedidos por los radioescuchas a nivel nacional.

Este 2021 lo inició por todo lo alto posicionándose en el primer lugar de la cartelera musical Monitor Latino en su Top General y Top Tropical, gracias al trabajo de promoción realizado por la empresa Promo Records (@promorecords) y el sello discográfico Omerta Music Group.

«Jerusalema» disponible en todas las plataformas musicales desde el pasado mes de noviembre, es un hit que invita a la unión, a la ayuda al prójimo y a dar gracias por haber sobrellevado de la mejor manera un año tan difícil para muchos. Este sencillo que se ha vuelto el favorito de millones alrededor del mundo, es la primera gran apuesta de la disquera que arropa la carrera artística de ambos cantantes.

Para conocer más sobre el disco que preparan Magic Juan y Martin Machore en sus carreras como solistas y todo lo nuevo que le regalarán a sus seguidores en este inicio de año, pueden buscar en las redes sociales las cuentas @magicjuan @martinmachore y @omertamusica.

