Jessica Miranda la nueva voz de la música urbana

Con un atrevido reguetón, la venezolana Jessica Miranda presenta su nuevo single; “Si Tu Novia”, llega acompañado de un video oficial que muy PRONTO estará disponible en su canal de YouTube. Esta canción es ideal para cantar hasta el amanecer y seducir sin miedos a cualquiera con su explosivo y divertido mensaje.

Jessica Miranda, formó parte de la banda de rock HolySexyBastards y ha sorprendido con la composición de distintos temas. Jessica, desde la ciudad de México le da vida a un nuevo recorrido musical; con temas del género URBANO y POP, esta artista comienza un proceso creativo donde explora y se comunica a través de distintos sonidos y canciones que le permiten hacer visible su libertad sexual, la diversidad y su vida personal junto a un género que invita a la fiesta.

Si Tu Novia, representa su debut en el género urbano y es el primer tema de una serie de lanzamientos que promete la artista para este 2021. En palabras de Jessica “Esta canción es personal, habla de la atracción por las mujeres desde mi punto de vista, de la diversidad y la libertad sexual que puede existir en un grupo de amigos”.

Este single está escrito por Jessica Miranda y producido por Luis Daniel González (tecladista de Famasloop) y por la propia Jessica, quién está involucrada en todo el proyecto. Como dato IMPORTANTE, “Si Tu Novia”, forma parte del soundtrack de Buscando a Frida, la nueva novela de Telemundo que se estrenará a principios de 2021.

