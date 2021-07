Johan Arboleda, lanza ‘A qué volviste’

Johan Arboleda, la revelación de la música popular en Colombia, lanza ‘A qué volviste’. El cantante Johan Arboleda debuta con ‘A qué volviste’, una canción de despecho, rabia y desilusión inspirada en las rupturas de pareja.

Johan Arboleda es un cantautor de música popular colombiana, un joven soñador, un enamorado de la música y un apasionado por trasmitir emociones a través de sus canciones.

Es fiel creyente que una canción es capaz de expresar lo que, en ocasiones, las palabras no pueden y que la música el lenguaje más apropiado para canalizar los sentimientos.

La intención de su propuesta musical es contar historias que identifiquen a las personas del común y que sus canciones sean un refugio y una catarsis para diferentes etapas de la vida.

«Cada canción es un sentimiento distinto, una anécdota, una vivencia y una experiencia. Quiero que con mi música las personas puedan acompañar momentos de alegría, tristeza, amor, desamor», comenta el artista.

«Johan Arboleda, escribe bonito», es su frase de batalla, es un sentimiento que refleja en cada una de las líneas que plasma en sus creaciones, pues, además de cantante; es un apasionado por componer las historias de sus propias canciones.

‘A qué volviste’ es su lanzamiento debut, una canción que cuenta el desamor que siente una persona cuando su ser más amado decide retirarse del camino porque, simplemente, no era lo que estaba buscando, pero al mismo tiempo se da cuenta que esa relación que no le importó dejar atrás, es todo lo que necesita, sin embargo, ya es demasiado tarde. El tema explora sonidos de la música popular colombiana, acompañado de una experimentación de música banda mexicana.

«Es una canción perfecta para escuchar en momentos de rabia, desilusión y de querer decir: ‘si volviste, ya no estoy. Ya es demasiado tarde'», agrega Johan.

La canción se grabó en el estudio AIRSOUN y en la producción se contó con la participación de expertos en el género popular como los músicos de la artista Dareska.

‘A qué volviste’ cuenta con un innovador video que recrea escenas de amor, desilusión, rabia y tranquilidad para quien ya olvidó y supero una relación. El clip fue grabado en una finca en el municipio de Rionegro (Antioquia) y contó con la participación de la modelo María Camila Vélez y con el apoyo en cámara de Raster Estudio.

En : Notas de Prensa