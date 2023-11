Jorge del Valle “El Compositor de Éxitos” gana el premio a Mejor Compositor en los Premios Cristo Rey 2023

El cubano Jorge del Valle “El Compositor de Éxitos” recibió el premio como Mejor Compositor en el 2023 en los Premios Cristo Rey, unos galardones muy importantes que ya cuentan con su tercera edición, surgidos en Cali, Colombia, y que reconocen el talento y la trayectoria de los artistas de la música latina.

Los Premios Cristo Rey, cuya presidenta es Sandra Rivera, se celebraron el pasado jueves 19 de octubre en el emblemático Teatro Jorge Isaacs, en Cali, y contaron con la participación de numerosas figuras del género salsero, entre las que destacó Jorge del Valle, quien se alzó con el Premio a Mejor Compositor.

“El Compositor de Éxitos” como bien se le conoce en el mundo de la Salsa, es un compositor con 25 años de carrera muy exitosos, donde ha estampado éxitos con artistas de la talla de Chamaco Rivera, Danden de Cuba, Mario de Jesús, Anthony Colón, Nikki Alva, Pablo Pérez Barroso El Alcalde de la Salsa, David Zahan, Christian Ray, Rossi López y muchos más.

Jorge del Valle agradeció el premio y dedicó unas emotivas palabras a su público, a sus colegas y a su familia, quienes lo han apoyado en su trayectoria musical. Asimismo, expresó su orgullo por representar a los cubanos y a la Salsa en el mundo, y su compromiso por seguir creando canciones que hagan bailar y disfrutar a la gente.

El premio a Jorge del Valle es un merecido reconocimiento a uno de los compositores más exitosos en la actualidad, y una muestra de la calidad y la diversidad de la música latina que se hace en diferentes países. Felicitamos a Jorge del Valle por este logro y le deseamos muchos más éxitos en su carrera.

Por la Alfombra Roja de los Premios Cristo Rey han desfilado figuras de la talla de Charlie Cardona, Willy García, Fruko y sus Tesos, Wilson Manyoma, Grupo Niche, Ostual Cerna, Checo Acosta, Luigi Texidor, Grupo Niche, Juan Carlos Alfonso y su Dan Den, Orquesta De Caché, Orquesta La Fuga y muchas luminarias más. Algunas de estas con presentaciones en vivo en dicho evento. Los Premios Cristo Rey se han consolidado como una de las citas más importantes de la música latina, y una plataforma para impulsar el talento de los artistas que hacen vibrar al público con sus ritmos y sus letras.

Contacto

Correo: delvallej26 @ gmail.com