Juan Samuel le canta al desamor con «Días grises»

Con una característica balada que identifica al cantante dominicano Juan Samuel, estrenó este 14 de febrero el tema «Días grises», el segundo que suma a su repertorio para cantarle al desamor.

«Días grises» es una composición que describe la pérdida de un amor y de que todo se torna oscuro sin esa persona, con melodías y acordes que resaltan en su totalidad las habilidades vocales de Juan Samuel.

Este single fue producido por el mismo intérprete en combinación con Luis Tejada, miembro de la casa productora Higglomusic. Además, cuenta con arreglos de metales por Patricio Bonilla, el trombón de Juan Luis Guerra y dirigido por Abel González.

Juan Samuel durante toda su trayectoria artística ha sido reconocido internacionalmente en diversas facetas, incluyendo su participación en la telenovela mexicana con el tema «Cielo Rojo», que fue producido por Dan Warner, este último, productor de grandes exponentes como lo son Ricardo Arjona, Luis Fonsi, entre otros.

El intérprete ha logrado consolidar su carrera en la ciudad de Nueva York cantándole a su público temas para enamorarlos a través de las vivencias y experiencias.

Este concepto que trae Juan Samuel para el 2021 va dirigido a innovar, cautivar y transmitir sentimientos a través de tres minutos de buena música, de la mano con la compañía Higglomusic, con la que firmó recientemente.

Para seguir sus pasos, encuéntralo en sus redes sociales como @JuanSamuel en Instagram y Juan Samuel en las plataformas digitales.

Juan Samuel le canta al desamor con «Días grises» was last modified: by

Temas relacionados:

En : Notas de Prensa