Juan Sebastián revive lo que pasó con «WYSF»

El cantante venezolano Juan Sebastián sorprendió a su público con el tema «WYSF» que significa «Why You So Fine» (¿Por qué estás tan bien?), para celebrar el cierre musical por este año que se convierte en el abrebocas de lo que será su próximo EP que se titulará «Anoche».

«WYSF» es el primer audiovisual que Juan Sebastián lanza en su carrera, es por ello que decidió estrenarlo por todo lo alto, bajo la dirección de Javier Gálvez (@javiihz).

Con «WYSF», escrita por el mismo intérprete, sigue brindando y apostando por crear sonidos diferentes acompañado por la producción de Gustavo Arria (@elyaquemusic).

El videoclip de «WYSF» muestra la historia enmarcada por la ruptura de una relación y cuenta cómo dos personas se conocen en una noche. Además, el mismo cantante, Juan Sebastián, es el protagonista junto a la modelo y cantante Elía (@eliamusick).

Juan Sebastián sigue afianzando su trayectoria, por lo que espera que para el año 2021, específicamente en el mes de febrero, regalar un EP compuesto por seis temas incluyendo «WYSF», cargado de anécdotas y vivencias a través de la música.

Por el momento, el cantautor seguirá trabajando para llenar su repertorio y talento musical y no cabe duda que «WYSF» será una canción que traerá muchas alegrías personales y profesionales para Juan Sebastián, tal como ocurrió con «Difícil amor».

Sigue los pasos de este talento en todas sus redes sociales @Juansebas1ian en Instagram y en plataformas digitales como Juan Sebastián.

Disfruta del videoclip de «WYSF» en el canal de Juan Sebastián:

