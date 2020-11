JVTUNES VUELVE A LA PALESTRA MUSICAL COMO “PERRO INFIEL”

El regreso del cantautor JV Tunes a la palestra musical está marcado por el éxito con el estreno de su nuevo tema llamado “Perro Infiel”, pieza que también cuenta con material audiovisual, realizado en Hollywood, California, que junto a “Baila” Feat. Yomo, video estrenado hace dos meses se acercan al primer millón de reproducciones.

En esta nueva etapa, JVTunes trae una nueva propuesta con sonidos más frescos y originales, creando un estilo único que promete romper tendencias.

El mexicano Jesús Javier Toscano, mejor conocido como JVTunes es un cantante de música urbana, quien influenciado por ritmos como el hip-hop y reggaetón, dio sus primeros pasos en la música a los 14 años de edad. Debutó con su primera canción “Acércate”.

Inicialmente era reconocido por cantar en discotecas sus primeras canciones, caracterizándose por sus letras y ritmos sensuales y juveniles. En el año 2018 retoma su carrera musical lanzando su primer sencillo “Te Sigo Buscando” el cual tuvo una gran acogida en Estados Unidos y varios países en Latinoamerica.

Esta madurez y crecimiento exponencial en la música lo llevó a compartir tarima con artistas tan importantes como: Nicky Jam, Alexis y Fido y otros grandes exponentes del género. Entre sus canciones más escuchadas en plataformas digitales están: «Te Sigo Buscando», «Para Mi», «Perdón», «Párala y repítela”.

Actualmente, se encuentra produciendo nuevos temas con los que espera sorprender el próximo año.

Para disfrutar de los videos de JV Tunes: https://www.youtube.com/c/Jvtunes/videos

