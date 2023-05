Kamm Sigue Su Camino Al Éxito , Nos Presenta. “Por Ti” Ft Chimbala

Después de mostrar un par de exitosas pinceladas con sus últimos lanzamientos, «Las cartas tema que alcanzó más de 5 millones de reproducciones en YouTube y 10 millones en Tik Tok y «Sin Retorno», un Electro House que puso a mover a todos sus seguidores y entró en el Top 50 Colombia de Spotiry. kamm viene con la obra completa y nos presenta su nuevo álbum Sin Retorno.

Sin Retorno es un álbum de 12 canciones que expresan la combinación de muchos sentimientos, esfuerzos y aprendizajes «No hay una palabra exacta para definir el nombre de este álbum por la sencilla razón que es la suma de más de un año de trabajo en el cual tuve oportunidad de experimentar muchas emociones y batallas conmigo mismo, muchas lágrimas de felicidad y de tristeza» dice Kamm.

Es un álbum que explora los diferentes ritmos y sonidos dentro del género urbano. Cada ritmo va conectado con un pensamiento, una situación o una experiencia, y nacen así canciones románticas, tristes o fiesteras que demuestran la versatilidad e ingenio de Kamm para llevar el género a su máxima expresión.

Esto se evidencia en su Focus Track “Por ti» un tema con la colaboración de un artista de talla internacional “Por Ti» es un Featuring hecho con Chimbala, de los máximos exponentes del género de República Dominicana Que ha tenido exitosas colaboraciones con grandes como Justin Quiles, Zion y lennox, Farruko, Natti Natasha, Noriel entre otros.

Ahora se junta con kamm en una canción del Productor de oro B-one, quien basa la estructura en un dembow de ritmo playero y acompaña en el fondo con una armonía house y un vaivén de sonidos Sintéticos. Esta viene acompañada de un video dirigido por Freddy Graph y producido por Alex Reinoso, filmado en la ciudad de Santo Domingo. Es todo un trabajo audiovisual con hermosas imágenes aéreas de RD y sus playas contrastando su letra romántica y su ritmo fiestero y playero que seguramente pondrá cantar bailar a todo el que la escuche Si quieres saber más de Kamm, síguelo en todas sus redes sociales y no te pierdas de sus próximos lanzamientos y últimas noticias.

