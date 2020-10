Keanu Reeves: «Trump es el símbolo de un hombre exitoso y un modelo a seguir»

Vía redes sociales el famoso actor ha dado su apoyo moral al presidente de los Estados Unidos Donald Trump, luego que ha enfermado por COVID-19.

Reeves, quién muchas veces deja mensajes cortos pero muy serios e importantes para el crecimiento personal, indicó que:

«Para mí, Trump es el símbolo de un hombre exitoso y un modelo a seguir para cada joven estadounidense».

Una vida humilde

Luego de las situaciones que han impactado su vida, cómo la muerte de su ex-esposa y el cáncer de su hermana, el actor a afirmado: “El dinero no significa nada para mí. Podría vivir los próximos siglos con lo que ya he ganado. Mi idea de la felicidad está relacionada con acostarme en la cama con la persona que amo, compartir una cena con amigos o ir en moto. No tiene nada que ver con un saldo bancario de varios dígitos”, dijo en una entrevista que refleja la esencia de su verdadera vida.

