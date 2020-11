Kelko debuta en la música con su sencillo “Flow Miami”

El joven cantautor radicado en Miami, incursiona formalmente en la música con este tema bailable y pegajoso que se convertirá en el favorito de los amates de la música urbana



El cantante venezolano hace su debut con el sencillo titulado “Flow Miami”, estrenado el pasado 01 de octubre, y con el que busca posicionarse en muy poco tiempo entre los más escuchado en las principales plataformas digitales y emisoras de radio a nivel nacional, donde ya suena con gran fuerza.

La pegajosa canción, compuesta bajo el género reggaetón, fue grabada en Miami, E.E.U.U; país donde se encuentra radicado el artista. Así mismo, el video (https://youtu.be/ytOdWXmFMwU) , que ya supera las 13.000 vistas fue rodado en la ciudad costera del país norteamericano bajo la producción de Legal Films LLC.

Con este single, el artista da pasos agigantados para lo que será su primera producción discográfica. KELKO asegura que puso todo su empeño en sacar su carrera musical desde que llegó a territorio estadounidense: “Fue un nuevo comienzo, cambió mi vida. Esto apenas es el comienzo y el cielo es el límite”, expresó el cantautor.

La carrera de KELKO despegó con el apoyo de grandes artistas del género como Keyén López, cantante de la reconocida agrupación A.5.

Para conocer más de su ascendente carrera musical, puede seguirlo en redes como @kelkomusic en Instagram, y Kelko Music en Facebook y YouTube.

