Kelvim Escobar de los mejores lanzadores de la historia de Venezuela

Kelvim Escobar fue uno de los mejores lanzadores venezolanos de las Grandes Ligas . Pertenece a una familia que lleva el béisbol en la sangre.

Estuvo por 12 temporadas en la MLB con los uniformes de los Azulejos de toronto y Angelinos de los Ángeles dejó registro de 101 triunfos.

En su país, jugó con los Cardenales de Lara , un sueño cumplido ya que aunque nació en la Sabana, estado La Guaira con los crepusculares de la LVBP siendo su equipo favorito desde niño. Su progreso fue desenfrenado, arribó al equipo grande a la edad de 18 años que marcó su primera campaña oficial en el circuito de su país en la 1994-95.

Disfrutó de 10 temporadas sudando la camisa de Cardenales, 7 de ellas tuvo un viaje a la postemporada (1 con Tigres de Aragua) y logró tres campeonatos (1997-98, 1998-99 y 2000-01) siendo parte vital del pitcheo larense que lo utilizó según las circunstancias que siempre estuvo dispuesto a cumplir.

En total tuvo, récord de 9-6, efectividad de 3.44, 95 ponches en 133.1 innings lanzados que logró en 65 juegos (17 como abridor). En postemporada de por vida, donde destacan seis finales, tuvo marca de 5-8, 2.91 de porcentaje de carreras limpias permitidas y 99 ponches en 92.2 capítulos lanzados, con una recta que nunca se bajó de 97 o 98 mph.



Escobar es el único monticulista de nuestro país que ha facturado al menos un centenar de victorias (101) y como mínimo medio centenar de salvados (59 )

