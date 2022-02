Kora Karuna lanza ‘Kamino’, una canción para reflexionar y reencontrarse

Gabriel Bass es un músico ecléctico nacido en Chicago, Illinois en Estados Unidos, pero radicado hace diez años en Boyacá. Es un padre dedicado a sus hijos y un trabajador incansable. Es músico, docente, luthier, gestor cultural y administrador del Centro Cultural La Casa del Bosque al Amanecer en Tibasosa, Boyacá.

Lidera Kora Karuna, un proyecto de música original e innovador. Kora es el nombre del arpa artesanal de África donde nacen los temas y Karuna es un concepto budista de compasión universal. La idea detrás de Kora Karuna es hacer una música universal, fusionando el sonido etérea de la kora con todas las músicas y culturas del mundo. Es un proyecto multilingüe y tiene un sonido ecléctico que incorpora ritmos e instrumentos diferentes en cada canción.

«El propósito de Kora Karuna es forjar una música universal que rompa prejuicios y celebre la unidad en la diversidad. El mensaje del proyecto es: ‘karuna para todos…’ cada canción trata de diferentes temas, pero el mensaje es uno de compasión», comenta Gabriel.

‘Kamino’ es su más reciente lanzamiento, una canción que habla de la existencialidad de la vida. Es una canción tranquila, llena de propósito y reflexión. El tema combina sonidos ancestrales y contemporáneos, instrumentos como tambura de la india, la percusión con clave y udu, el kora, la marimba de chonta, el sintetizador y bajo eléctrico.

«Las letras hablan de todo y nada a la vez. Todos estamos en nuestros caminos y cada uno es único e irrepetible. Nadie puede caminar tu camino para ti», agrega el músico.

El video de ‘Kamino’ muestra un titiritero y su títere paseando por la finca de Gabriel y el bosque alrededor. El concepto ilustra el ‘camino’ y refuerza la idea metafísica de que todos somos creadores de nuestros propios destinos.

‘Kamino’ es el primer tema del disco ‘Kultívate’, un álbum conceptual en donde sus 7 canciones están interconectadas.

Kora Karuna es un proyecto innovador y auténtico que tiene corazón de artista. Es importante expandir horizontes y conocer el otro para kultivar kompasión.

«El uso de la ‘K’ en nuestro escrito se debe al intelectual colombiano Guillermo Fonseca Truque, autor, antropólogo y capitán de la armada colombiana quien desarrolló un alfabeto ‘pre-colombino'», concluye el artista.

Escucha ‘Kamino’ de Kora Karuna en tu plataforma musical favorita

Spotify: https://spoti.fi/3jTvt6C

