Kylian Mbappé nombrado máximo goleador del PSG

El Campeonato de Francia Ligue 1 es un campeonato de fútbol de interés para todos los aficionados al fútbol. Para apostar en cualquier evento de dicho torneo, hay 1xbet.com.mx – visita casas de apuestas. Aquí puedes encontrar mucho entretenimiento interesante. El portal también ofrece partidos con el equipo campeón de Francia, el PSG.

Fue el club en el que jugó el actual delantero del PSG Kylian Mbappé, que se convirtió en el máximo goleador del equipo. En la batalla contra el Nantes en el campeonato francés, el disparo a puerta de Mbappé llegó en la prórroga de la segunda parte. El gol fue el 201 de su carrera como miembro del PSG. En total, ha jugado 247 partidos con el equipo. Por cierto, 1xBet da la bienvenida a los visitantes, por eso visita casas de apuestas para estudiar la cobertura detallada de todos los partidos del popular equipo.

El gol del francés le permitió superar al anterior poseedor del récord, el uruguayo Edinson Cavani. Logró marcar 200 goles en 301 partidos. El tercer puesto de la lista de máximos goleadores pertenece al sueco Zlatan Ibrahimović, que marcó 156 goles en 180 batallas.

Para hacer sus apuestas y ver las estadísticas de estos jugadores, visite http://1xBet.com.mx/live/football. Aquí tienes la mayor selección de eventos del PSG. Todo el mundo encontrará algo emocionante que ver.

Kylian Mbappé es uno de los delanteros más destacados del PSG y de la selección francesa y se ha convertido, gracias a su dedicación a los entrenamientos, en uno de los líderes del fútbol francés. Esto le ha llevado a llamar la atención de las masas futbolísticas. Puede apostar en sus otros partidos en el sitio web de la casa de apuestas de confianza 1xBet. Cualquiera puede encontrar aquí un evento adecuado.

¿Cuál es el secreto del éxito de Mbappé?

Desde los 6 años, el niño jugaba al fútbol en Bondi, donde le entrenaba su padre, que era entrenador profesional. Antonio Ricciardi también entrenó a la futura estrella. Más tarde jugó en varios equipos juveniles antes de pasarse al deporte para adultos. Sí te gusta Mbappé y el equipo del PSG, apostar en directo ahora con 1xBet y disfrutar de los bellos momentos con este atleta.

La clave del éxito del futbolista ganador del título fue:

Entrenamiento dedicado;

Buena técnica natural de juego;

Apoyo de los padres en todos los esfuerzos;

Espíritu de equipo.

Es posible que Kylian Mbappé se convierta pronto en el máximo goleador de Francia, porque es un jugador muy fuerte y podrá hacerlo. Al resto solo nos queda apostar en directo ahora con la compañía 1xBet y disfrutar de los momentos coloridos de Mbappé y del PSG en general.